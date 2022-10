Con poca producción: así les fue a los colombianos en ligas europeas

Este fin de semana hubo mucho fútbol en las ligas más importantes de Europa, donde las miradas estuvieran al tanto de James Rodríguez, Falcao García y Luis Díaz, pero otros decepcionaron tras su poco rendimiento con sus respectivos clubes, aunque el que salió mejor librado fue Muriel, quien logró una asistencia y un gol con Atalanta.



Luis Javier Suárez

El delantero colombiano al servicio de Marsella, fue suplente con su equipo en la Ligue 1 contra Ajaccio, entró en el segundo tiempo jugando 30 minutos, pero no logró revertir el resultado y terminaron perdiendo 2-1.



Falcao García

El ‘Tigre’ no ha logrado tener los minutos suficientes con Rayo Vallecano y al parecer será utilizado como revulsivo en lo que resta de la temporada, donde jugó el segundo tiempo, sumando 45 minutos, pero los de Vallecas terminaron goleados por Almería 4-1.



Luis Díaz

El extremo estrella de la Selección Colombia y Liverpool no logró ser ese jugador importante después de que saliera lesionado y apenas jugara 42 minutos en la derrota 3-2 de los reds contra Arsenal en Premier League, donde el colombiano en lo que estuvo asistió al empate de su equipo. Habrá que esperar el tiempo de incapacidad y si repercutirá a su nivel a futuro.



Dávinson Sánchez

El defensor colombiano venía siendo tenido en cuenta en Tottenham, pero Antonio Conte decidió contra Brighton dejarlo en la banca, donde no vio minutos en la victoria por la mínima diferencia de los Spurs en condición de visitante.



James Rodríguez

El diez de la Selección Colombia empezó de suplente en el equipo de Olympiacos, pero jugó 45 minutos donde hizo un pase gol para la victoria final 2-1, pero se fue con un penal errado que hubiese servido para aumentar la ventaja.



Luis Fernando Muriel

El delantero fue titular en Atalanta contra Udinese fue el mejor de los colombianos, quien jugó 65 minutos que fueron suficientes para entregar una asistencia y un gol de penalti, pero sirvió poco porque su equipo terminó empatando 2-2, aunque fue el mejor de la cancha con una puntuación de 8.9.



Sebastián Pérez

El volante colombiano y capitán de Boavista de Portugal, aportó un gol en el empate contra Marítimo, jugando, además, todo el partido.

Jhon Córdoba



El delantero del Krasnodar de Rusia anotó un buen gol en la derrota de su equipo contra Rostov en condición de visitante y fue de los pocos colombianos que tuvo acción los 90 minutos. Sin embargo, su equipo no salió bien librado en la Liga rusa.