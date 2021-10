¿Señales para Rueda? Así fue el regreso de Borja tras un mes de lesión

La buena noticia de Gremio, en medio de la tristeza de sumar una nueva derrota 2-0 contra Atlético Goianiense, por el Brasileirao, es que recuperó a su goleador, Miguel Borja.

El atacante dijo presente durante 32 minutos, en un duelo en el que se mostró físicamente a tope, motivado y ambicioso, aunque en realidad no le quedaron muchos balones limpios para hacer la diferencia.



La realidad es que el equipo del cordobés no ha podido levantar cabeza y sigue comprometido en la zona de descenso, situación que podría complicarse si no logra un buen resultado este domingo, contra Palmeiras (2:00 p.m. hora colombiana).



Vale decir que desde que Borja sufrió la rotura parcial del ligamento talofibular anterior del tobillo izquierdo, Gremio solo consiguió un triunfo en cuatro partidos. Por eso lo extrañaban tanto.



La noticia de su regreso, exactamente en los plazos previstos por el club brasileño, es muy alentadora para la Selección Colombia, que recupera al delantero más claro de frente al arco que ha tenido en los últimos compromisos, lo que no es un detalle menor después de tres partidos sin poder anotar. Toma nota Reinaldo Rueda para los compromisos que vienen, justamente contra Brasil, el 11 de noviembre, y contra Paraguay, en Barranquilla, el día 16.