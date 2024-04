No brillaron: así fue el debut de James, Borré y Arias en Brasileirao

Arrancó el Brasileirao y no hubo mucha suerte para los jugadores colombianos que militan en los equipos más grandes de ese país. James Rodríguez y Jhon Arias no debutaron con victoria mientras que Rafael Santos Borré jugó en el triunfo de Internacional, pero no fue influyente en el juego.



Justamente, a primera hora, el cuadro de Porto Alegre se midió a Bahía y allí el conjunto rojiblanco se llevó el triunfo en su debut con goles de Wesley Ribeiro Silva y Fernando Reges.



Santos Borré arrancó como titular y de hecho se mantuvo en cancha en todo el partido, pero tuvo una de las calificaciones más bajas de su equipo. Pese a esto, el colombiano logró cuatro remates a puerta, completó el 80% de los pases e hizo 34 toques al balón. Además, cayó en el fuera de lugar en dos ocasiones.

Por su parte, Fluminense tuvo un debut complicado ante RB Bragantino y apenas consiguió un empate 2 a 2 en condición de local. La visita anotó con Eduardo Sasha y Thiago Borba mientras que en los cariocas Vinicius de Lima hizo doblete y se destacó Ganso que hizo dos asistencias.



Jhon Arias tuvo un buen partido y pese a estar presente en el circuito de juego de Fluminense en todo momento no brilló. De hecho, logró 33 de 40 pases completados y tuvo solo dos remates a puerta.



Finalmente, Sao Paulo sufrió un batacazo en el debut en el Morumbí ya que cayó con Fortaleza en un juego en el que la visita fue contundente en gran parte del partido.



Thiago Carpini decidió poner a James Rodríguez en el banquillo y el colombiano entraría hasta el minuto 59 cuando los tricolores iban perdiendo. Para Fortaleza anotó Juan Martín Lucero e Imanol Machuca.



André Silva descontó para Sao Paulo con un bombazo de zurda al ángulo que inició con una asistencia de Erick. James, en sus minutos en cancha, generó 23 de 30 pases completados y solo concretó dos de cinco centros y no tuvo remates al arco.