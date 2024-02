‘Arriesgué a Yerry Mina, tiene más experiencia’: Claudio Ranieri

Cagliari enfrentó a Udinese por Serie A y terminó empatando en condición de visitante, un resultado que no le sirve de a mucho al equipo ‘rossoblu’ que marcha en el puesto 19 de la tabla y en zona de descenso. El gol para el conjunto visitante fue de Gianluca Gaetano.



Claudio Ranieri se la jugó por meter a Yerry Mina como titular y el colombiano tuvo una buena presentación, pese a que no pudo entrenar con normalidad según dijo el técnico italiano.



Otro de los jugadores que no entrenó había sido el uruguayo Nahitan Nández que a diferencia del zaguero colombiano estuvo en la banca e ingresó al 78’ por Jakub Jankto.

"Gaetano es muy inteligente, se integró inmediatamente, le explicamos cómo jugamos y él inmediatamente trabajó, intentando lanzar a Lapadula. Cuando los puse verticalmente lo hicimos mucho mejor en los ataques. Nandez y Mina no habían entrenado, arriesgué a Mina que sé que tiene más experiencia y sabe dosificarse, Nahitan en cambio quiere darte todo y por eso esperé para insertarlo", comentó en diálogo con DAZN Italia.



Por su parte, habló del juego: "Este partido nos da un punto. Era normal que después de cuatro derrotas consecutivas los chicos se sintieran reprimidos o asustados por un momento. Después del gol se relajaron más. Llegamos al empate tenaz". Hicimos bien en cerrar el 1-1 a pesar del dominio del Udinese. Sin embargo, en la segunda parte estuvimos muy bien en los contraataques y controlamos bien el partido".



Finalmente, aseguró que el plantel luchará hasta el final por no descender: Sabemos que este es un campeonato difícil. Los muchachos no quieren darse por vencidos. Están determinado. Y tenaz y esto me da esperanza. Lo intentaremos hasta el final. Estos muchachos, con la forma en que entrenan, me dan la motivación que luego les devuelvo. Un entrenador también debe ser un motivador. Estoy feliz cuando Veo cómo entrenan, con qué motivación, con qué confianza, con qué ganas quieren quedarse en la Serie A".