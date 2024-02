¿Por qué Deiver Machado sigue sin jugar en Lens? DT contestó

Luego de un inicio ideal con Lens, el colombiano Deiver Machado tuvo una dura lesión el 2 de diciembre del año pasado que cortó su proyección con el cuadro francés en esta campaña.



El lateral lleva dos meses fuera por una lesión en los aductores y ante esto, el DT de Lens, Franck Heise, habló sobre la ausencia del futbolista.



Previo al juego ante Reims, el entrenador explicó que el colombiano no se encuentra en condiciones para volver a jugar aún: “A Machado no vamos a recuperarlo. Todavía no ha vuelto a correr, únicamente anda en bicicleta con ligereza”, mencionó dando a entender que sufrió una recaída de su lesión.

De igual manera, dijo que no hay prisa para acelerar su recuperación: “Su problema es en un lugar muy particular, hay que consolidar todo en el fondo, la sanación interna debe ser muy completa... hay que estar frescos, no correr el riesgo de una lesión que aumenta mucho con la secuencia”.



Vale señalar que Machado era una pieza clave para Haise en el módulo de dos carrileros y le tocó acudir al mercado de fichajes para suplir al colombiano de 30 años.