¿Problema o solución para Morelos? Rangers se quedó sin técnico

Alfredo Morelos no tuvo una buena temporada con Rangers de Escocia debido a lesiones y bajo nivel en su rendimiento, además, de no perder continuidad con el técnico neerlandés Giovanni Van Bronckhorst, con quien no jugó demasiado.



Una vez terminada la mitad de temporada de la Premierschip, por motivos del Mundial de Qatar 2022, el club escocés entró en periodo de vacaciones, pero sorpresivamente los directivos tomaron la decisión de no continuar con el técnico Van Bronckhorst, pues lo mantenía segundo en la liga local con 33 puntos.



Sin embargo, la decisión de Rangers de destituir al neerlandés, fue tras los malos resultados en Champions League, donde terminaron últimos y no estarán compitiendo en ninguna competencia internacional el próximo año, además de tener un poco lejos ganar la liga tras ser superados por Celtic por nueve puntos, en la tabla de posiciones.



“El club de fútbol Rangers confirma que se separó del técnico Giovanni van Bronckhorst. La junta desea dejar constancia de su sincero agradecimiento a Gio por todos sus esfuerzos desde su nombramiento como gerente”, fue el comunicado oficial del club.



