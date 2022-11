¿Quintero hace guiño a la Liga? 'Cómo decir que no, es un grande'

Juan Fernando Quintero acaba de terminar no solo la temporada sino la era Marcelo Gallardo en River Plate. Y todo es incertidumbre.

Aunque Francescolli ha dicho que es clave para la institución y el nuevo DT, Martín Demichelis, también lo quiere cerca, el colombiano parece dejarse querer de otros clubes y ya suena para la MLS y para Brasil, según los últimos rumores.



Sin embargo, una nueva posibilidad se abrió en las últimas horas por cuenta de una transmisión en 'Dímelo King', en la cual participó el futbolista y no pudo evitar las preguntas sobre un rumor que anda rondando: ¿volverá a la Liga Betplay?



La pregunta fue directa al club que habría consultado por sus condiciones contractuales: "el Junior es un equipo grande, respetado", comentó.



"Sabemos la historia que tiene y los jugadores que han pasado2, por lo que no es ajeno a una posible contratación... es un grande de Colombia... cómo se le va a decir que no a Junior", dijo, lo que hizo que los hinchas reaccionaran con gran entusiasmo.

Y ahora con el rumor de JuanFer👀



“Como decirle que NO al #Junior”. pic.twitter.com/LRvc5P6goW — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) November 22, 2022

Quintero cumplirá 30 años en enero y la posibilidad de regresar a su país, donde ya pasó por Envigado FC, Atlético Nacional e Independiente Medellín, parece rondarlo. ¿Se logrará? En la presentación de Arturo Reyes como nuevo DT se habló de confiar en las fuerzas básicas, pero la costumbre de fichajes estelares pdoría ajustarse a las condiciones del antioqueño.