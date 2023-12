Selección, ligas europeas y campeón en Argentina: agenda fin de semana

Entre el sábado 16 y lunes 18 de diciembre del 2023, continúa el fútbol internacional en el que habrá acción en las principales ligas de Europa.

Por ello, FUTBOLRED lo programa con la agenda con fecha y horario para ver lo partidos de los futbolistas colombianos que estarán compitiendo el fin de semana, así como los duelos más importantes de estos días, entre ellos el del Mundial de Clubes.





Sábado 16 de diciembre



10:00 a.m. | Bournemouth (Luis Sinisterra) vs Luton

Premier League

Star+



10 :00 a.m. | Manchester City vs Crystal Palace (Jefferson Lerma)

Premier League

ESPN



10 :00 | Preston vs Watford (Yaser Asprilla)

Championship

Star+



10 :15 a.m. | Athletic Club vs Atlético de Madrid

LaLiga

ESPN 2



2 :45 p.m. | Torino (Duván Zapata) vs Empoli

Serie A

Star+



3:00 p.m. | Valencia vs Barcelona

DSports



3:00 p.m. | Lens (Deiver Machado y Óscar Cortés) vs Reims

Ligue 1

Star+



7:00 p.m. | Colombia vs México

Amistoso internacional

Caracol / RCN



7:00 p.m. | Rosario Central (Jaminton Campaz) Platense

Final Copa de la Liga Profesional

ESPN 2



Domingo 17 de diciembre



9:00 a.m. | Arsenal vs Brighton

Premier League

Star+



9 :00 a.m. | Brentford vs Aston Villa (Jhon Durán)

Premier League

ESPN



9:00 a.m. | Fiorentina (Yerry Mina) vs Verona

Serie A

ESPN 2



11:30 a.m. | Bayer Leverkusen (Gustavo Puerta) vs Eintracht Frankfurt

Bundesliga

Star+



11:30 a.m. | Liverpool (Luis Díaz) vs Manchester United

Premier League

ESPN



12:00 p.m. | Bolonia (Jhon Lucumí) vs Roma

Serie A

Star+



1:45 p.m. | Bayern Múnich vs Sttutgart

Bundesliga

Star+



2:45 p.m. | Lille vs PSG

Ligue 1

Star+



2 :45 p.m. | Lazio vs Inter

Serie A

Star+



3:00 p.m. | Real Madrid vs Sevilla

LaLiga

ESPN



Lunes 18 de diciembre



1:00 p.m. | Fluminense vs Al Ahly

Mundial de Clubes

FIFA+



2:45 p.m. | Atalanta vs Salernitana

Serie A

ESPN 3