Agenda de los colombianos para el fin de semana de resurrección

La semana santa llega a su fin y varios de los colombianos alrededor del mundo tendrán acción con sus respectivos equipos. Por ello, en FUTBOLRED lo invitamos a que se agende a continuación:

Sábado 16 de abril

6:30 a.m. - (Dávinson Sánchez) Tottenham vs Brighton (Steven Alzate) en LaLiga

7 a.m. - (Johan Mojica, Helibelton Palacios) Elche vs Mallroca en LaLiga



9:30 a.m. - (Luis Díaz) Liverpool vs Manchester City en FA Cup



11:30 a.m. - (Juan Guillermo Cuadrado) Juventus vs Bologna en Serie A



5 p.m. - (William Tesillo) León vs Puebla en Liga MX

- Houston Dynamo vs Portland Timbers (Yimmi Chará) en MLS

- (Víctor Cantillo) Corinthians vs Avaí en Brasileirao

Domingo 17 de abril

7 a.m. - (Luis Suárez, Carlos Bacca, Santiago Arias) Granada vs Levante en LaLiga



10:30 a.m. - Unión Berlín vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) en la Liga Argentina



11:30 a.m. - Athletic Club vs Celta de Vigo (Jeison Murillo) en LaLiga



2:30 p.m. - Argentinos Juniors vs Talleres de Córdoba (Diego Valoyes, Emerson Batalla, Rafa Pérez) en la Liga Argentina



3 p.m. - (Cristian Arango) Los Angeles FC vs Sporting Kansas



5 p.m. - (Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Frank Fabra) Boca Juniors vs Lanús



7:30 p.m. - Banfield vs River Plate (Juan Fernando Quintero)