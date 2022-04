Freddy Rincón y Jhon Mario Ramírez: ¿admiración o rivalidad?

Colombia no se ha repuesto a la muerte de Freddy Eusebio Rincón. El ‘Coloso’ de Buenaventura, que falleció a los 55 años luego de un grave accidente automovilístico, ha sido recordado y vivirá en la memoria del fútbol colombiano para la eternidad.



En medio de las anécdotas contadas de Freddy Eusebio, apareció una confesión de Mateo Ramírez, jugador de Patriotas e hijo de Jhon Mario Ramírez, quien habló de lo que su padre pensaba de Rincón.



Mateo Ramírez recordó que un día le preguntó a Jhon Mario. “¿cuál ha sido el jugador en tu posición más bravo (bueno) que has visto”. La respuesta de ‘Jhonma’, no se le olvida de la memoria al joven.



“Con su particular muletilla me dijo ‘¿papito te digo la verdad? Freddy Eusebio Rincón Valencia, que man tan Bravo pa’ jugar, y parado’”, recordó Mateo la reacción de su padre.



Gracias a Jhon Mario, Mateo Ramírez conoció tiempo después a Freddy Rincón, y por eso dio su opinión sobre lo que fue el exfutbolista, que Colombia despide por estos días: “Nunca vi jugar a Freddy, pero en sus vídeos se ve la calidad que tenía, era un crack en todo el sentido de la palabra, después cuando lo conocí por medio de mi papá. Dije es un crack como jugador, pero más como persona: su humildad, su forma de tratar a las personas”.