Borré habló del emotivo recuerdo de Freddy Rincón, al marcar en Copa

Sin lugar a dudas, Rafael Santos Borré la rompió en territorio europeo. No solo maravilló al mundo con el golazo que aportó en la sorpresiva eliminación del Barcelona a manos del Eintracht Frankfurt, también protagonizó un emotivo homenaje a la fallecida leyenda colombiana Freddy Eusebio Rincón.



Pues bien, el delantero barranquillero se refirió, en diálogo con Win Sports, al golazo en Europa League y reveló ciertas infidencias respecto a su relación con Rincón.

En cuanto al bombazo que dejó sin opción a Ter Stegen, Borré manifestó que “va a quedar por siempre en mi memoria” por lo que significó y el escenario en el cual lo consiguió. Básicamente un sueño hecho realidad.



Durante la celebración aseguró que “fue una explosión de emociones” por los recuerdos de su infancia, su padre y por supuesto la reciente muerte de Rincón. “Se me pasaron todas esas cosas por la cabeza cuando hice el gol y en especial se me vino el recuerdo de Freddy, por eso la dedicatoria”, concluyó.



Justamente recordó que hace poco tuvo la oportunidad de compartir con el ‘Coloso de Buenaventura’: “Hace poco tiempo que estuve en Cali de vacaciones, tuve la oportunidad de compartir con él algunos entrenamientos. Tanto su hijo Sebastián como él tuvieron la oportunidad de asistir a estos entrenamientos y compartí con él”.



Al enterarse la noticia de su fallecimiento el pasado lunes, Borré confesó haber quedado “impresionado” y reveló que “durante todo el día, no sé por qué, lo tuve presente en mi cabeza”.

— Win Noticias (@NoticiasWin) April 15, 2022