‘Freddy siempre arrancó en grupo, pero esta vez partió solo’: Maturana

Una de las personas que más conoció a Freddy Rincón fue Francisco Maturana, con quien trabajó en la Selección Colombia y el América de Cali. Luego de su deceso, el entrenador chocoano, hoy director de desarrollo y de fútbol formativo en Atlético Nacional, habló en conferencia de prensa sobre esos recuerdos que dejó el ‘Coloso’ de Buenaventura en su vida profesional y personal.

"Es un momento muy complicado, aprendí a compartir alegrías, pero mis tristezas han sido para mí solo. Es un momento difícil, pero uno entiende las preguntas, el afán de rendirle un homenaje a una persona intachable que nos ayudó muchísimo en nuestro proceso. Más allá de los valores, nos ayudó en el crecimiento del fútbol colombiano. Los brasileños le decían 'o rei'. Nos cautivó de entrada para ser un complemento en el juego. Aportaba en el fútbol y en el grupo, Freddy respondió con juego y cariño", señaló Maturana.



Además, el entrenador y odontólogo de 73 años precisó que "me cuesta hablar de Freddy Rincón en lo personal, hizo parte de un colectivo que cautivó. Esa Selección Colombia transmitió muchos más códigos que un juego colectivo, toda la estructura está estremecida, porque faltando Freddy nos sentimos aporreados. Nos sentimos bendecidos de haber compartido con Freddy. Siempre arrancó en grupo, pero esta vez partió solo. Soy muy respetuoso, no hay que generalizar y cada uno tiene sus sentimientos y en licencia para hacer su propio homenaje".



Sobre ese rol en la Selección Colombia, Maturana comentó que "no puedo desligar a Freddy de toda la familia de la Selección. Todos son mis hijos y me siento orgulloso de ellos, todos los días me siento orgulloso de haber formado ese grupo desde 1987. En estos días, en medio de mi angustia recibí mensajes de todo el mundo, muy buenos. Todos estos muchachos merecen el respeto y el reconocimiento. A Freddy era poco lo que había que decirle, uno le pedía algo y siempre dio todo, no solo en la Selección, en el América, en el fútbol colombiano. En esas estructuras, marcó diferencia. Cuando vengan los extraterrestres, encontrarán la historia del fútbol colombiano y seguramente estará el nombre de Freddy Rincón".



Siguiendo sobre ese legado de Rincón, ‘Pacho’ remarcó que "Freddy deja muchas herencias, fue una persona humilde, muy pendiente de su familia, su Buenaventura y el mensaje es que todos los niños pueden soñar a ser Freddy, no solo por el fútbol, sino por los principios que tuvo. Con Freddy Rincón, las condiciones humanas estaban garantizadas. En la Selección Colombia encontró los brazos abiertos de un grupo que siempre lo recordará".



El estratega, contó un detalle muy íntimo que le sucedió en estos días tras la muerte de su ‘hijo’ deportivo. "En medio de mi dolor, me llamó la atención que mis hijos me enviaron las condolencias por la muerte de Freddy como si fueran hermanos. Yo los conocí a todos esos muchachos y ellos me conocieron bien, a cada uno les brindé lo mejor y ellos a mí. En ese espacio que tengo en mi corazón, hablaré siempre con Freddy".



Finalmente, Maturana habló sobre ese grupo humano que se transformó en esa familia de la Selección Colombia, la cual marcó historia. "Mucha gente conoció a Freddy por ese gol contra Alemania, quizás el más importante para nuestro fútbol. Pero hay mucho trabajo detrás, para llegar a ese momento. El respeto, el amor entre todos nosotros fue la base para edificar ese camino. Hubo momentos que hoy los miramos y son casos excepcionales, la competitividad fue notable, sana, con amor y eso nos hacía mejor. Cada uno competían por un puesto, pero todos luchábamos por un mismo ideal. La historia se construye con el ejemplo y nosotros lo hicimos en ese Mundial de Italia 90. El gol de Freddy fue extraordinario, pero si detallan la celebración, todos estuvimos ahí".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8