Semana intensa para los colombianos: Champions, Europa League y más

Desde este lunes y hasta el próximo viernes se tendrá una variada programación futbolera con colombianos por el mundo. Se definirán clasificados en Champions, Europa League y Conference, pero también, se disputarán finales en Liga de México y la Copa Argentina. Muy atentos a los futuros convocados por Reinaldo Rueda para los compromisos de Eliminatoria Sudamericana en enero. Agéndese con FUTBOLRED.

Lunes, 6 de diciembre



3:00 pm | Everton (Yerry Mina) vs Arsenal

Premier League



Martes, 7 de diciembre



12:45 pm | PSG vs Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo)

Champions League



3:00 pm | Porto (Matheus Uribe y Luis Díaz) vs Atlético de Madrid

Champions League



3:00 pm | Shakhtar vs Sheriff (Danilo Arboleda y Frank Castañeda)

Champions League



Miércoles, 8 de diciembre



12:45 pm | Zenit (Wilmar Barrios) vs Chelsea

Champions League



12:45 pm | Juventus (Juan Cuadrado) vs Malmo

Champions League



3:00 pm | Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel) vs Villarreal

Champions League



7:10 pm | Talleres (Valoyes/Pérez) vs Boca Juniors (Fabra/Campuzano/Cardona/Villa)

Final de Copa Argentina



Jueves, 9 de diciembre



12:45 pm | Nápoles (David Ospina) vs Leicester City

Europa League



12:45 pm | Fenerbahce vs Frankfurt (Rafael Santos Borré)

Europa League



12:45 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Lyon

Europa League



12:45 pm | LASK Linz vs HJK Helsinki (Luis Carlos Murillo)

Conference League



3:00 pm | Genk (Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta) vs Rapid Viena

Europa League



3:00 pm | Feyenoord (Luis Sinisterra) vs Maccabi Haifa

Conference League



3:00 pm | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Rennes

Conference League



8:00 pm | León (Tesillo/Barreiro/Mosquera) vs Atlas (Vargas/Quiñones)

Final ida – Liga de México *Horario por confirmar



Viernes, 10 de diciembre



3:00 pm | Brentford vs Watford (Juan Camilo Hernández)

Premier League



3:00 pm | Mallorca vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga de España