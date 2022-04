Tuchel, decepcionado del árbitro: 'se lo pasó muy bien con Carlo'

Tras un desliz en el Stamford Bridge, la semana para Thomas Tuchel y el Chelsea ha mejorado. Una victoria liguera ante el Southampton de manera holgada para seguir atado en puestos de Uefa Champions League en la tabla general de la Premier League, y un triunfo ante el Real Madrid en dicha competencia, que pese a que no les alcanzó, dejó excelentes sensaciones.

Aunque el Chelsea fue superior en el trámite del encuentro, y de hecho, consiguió un cuarto gol que los clasificaba por medio de Marcos Alonso, pero fue anulado por el VAR, una decisión que criticó el estratega Tuchel, las sensaciones no fueron malas. De hecho, hasta sorprendieron al mismo alemán que previo a este partido, se notó muy negativo sobre la posibilidad de revertir la serie.

Lo cierto es que el Chelsea fue capaz de plantarle cara al Real Madrid y ponerlo en problemas. El Madrid descontó a falta de diez minutos para los 90’ y llevó el juego al tiempo extra. Thomas Tuchel compareció a los medios en la rueda de prensa posterior a la eliminación.

Sobre la derrota, el alemán mantuvo, ‘estas son las derrotas fáciles de digerir. El carácter que ha tenido el equipo... Merecíamos haber pasado. Les vencimos por calidad individual y por goles. Tuvimos dos fallos, dos pérdidas. Merecíamos haber pasado después del partido de hoy’.

Del partido que dejaron sus dirigidos, ‘los jugadores cumplieron con el plan de una manera muy diferente a como lo hicimos contra Brentford y en el partido de ida. Esta es la gran diferencia. Nunca tuvimos vergüenza de señalar que esto es lo más importante: cómo estamos a la altura de una táctica y nos desempeñamos en la estructura. Hemos estado muy disciplinados con el balón y muy activos sin él. Mostramos coraje y a partir de ahí mostramos nuestra calidad. Esta es la forma correcta de hacerlo. Si nos esforzamos así, somos un equipo especial’.

Finalmente, habló sobre las decisiones arbitrales, ‘me decepcionó que el árbitro se lo pasara bien con Carlo. Cuando quise ir a darle las gracias, él estaba sonriendo y riéndose con el entrenador del oponente. Creo que este es un mal momento para hacer esto después del pitido final. 126 minutos después de ver a un equipo dando su corazón. Cuando vas y ves a un árbitro sonriendo y riéndose con el otro entrenador, es un mal momento’.

Agregó que, ‘No solo hoy. Cuando juegas contra el Real Madrid, quizás no esperas que todos tengan el coraje. Sentí las pequeñas decisiones en el partido de ida y hoy también. No vi el gol, pero estoy muy decepcionado de que no haya salido y lo haya comprobado por sí mismo. Debes seguir siendo el jefe y no darle las decisiones a alguien que está en una silla y que está aislado’.