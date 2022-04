Difícil pero no imposible: Tuchel y el Chelsea intentarán la hazaña

Cada vez falta menos para la vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League entre Real Madrid y el Chelsea, una llave que los españoles sacaron la casta en Londres con un 1-3. Aunque ya no valen doble los goles de visitante, parece definida la serie a favor de los madridistas. Thomas Tuchel compareció a rueda de prensa previa y dijo que de igual manera lo intentarán pese a la dificultad.

Previo al partido, Thomas Tuchel atendió a los medios y mantuvo que, ‘no tenemos las mejores opciones dado el resultado de la ida, la competición, el rival y el estadio’. El alemán agregó, ‘nunca nos manejamos en función de las posibilidades que tenemos con base en el resultado. Es poco probable remontar, pero merece la pena intentarlo y si lo intentamos, será porque juguemos a tope, al límite. Es lo que es, será una gran noche’.

Sobre las bajas sensibles como la de Romelu Lukaku en el frente de ataque, Tuchel dijo que se le suman otras a la del belga, ‘Hudson – Odoi es baja, Chilwell también, Lukaku no viaja, Ross Barkley está enfermo y Azpilicueta ha dado negativo ya y está con el grupo’.

Pese a la edad de jugadores como Luka Modric o Toni Kroos, se le preguntó si ahí podía estar la clave aprovechando la mayoría de edad de jugadores del Real Madrid. Tuchel contestó, ‘quisimos hacerlo físico en la ida, que fuese muy intenso. Es verdad que jugamos en desventaja con el Madrid en ese aspecto, porque ellos llevan jugando toda la temporada con cinco cambios y nosotros no, y jugamos en la liga más física que hay’.

Adicionalmente, el alemán comparó esta llave a la del año pasado, ‘el año pasado, en la vuelta, fuimos muy, muy intensos, pese a que perdimos la posesión del balón. La posesión no es la estadística que indica si has hecho un partido intenso o no., En la ida sufrimos con la presión tras pérdida y para encontrar intensidad en las carreras. Necesitamos encontrar una vía para que el partido sea más físico’.

Mantuvo, que no solo por el resultado de la ida, sino por el contexto de jugar a domicilio buscando la hazaña, ‘no puede ser más diferente. Será uno de los mayores retos, jugar como visitante en el Bernabéu, y más todavía contando con el resultado de la ida. Merece la pena intentarlo y es un escenario en el que puedes dar tu mejor nivel. Es una gran oportunidad para aprender tal vez una experiencia para sobrepasar nuestros límites’.

Por último, habló sobre la posibilidad de remontada, ‘necesitamos un guion fantástico. La tarea y el desafío son increíblemente duros, por el rival y por el lugar del partido. Pero tenemos permiso para soñar. A veces es importante imaginarse cosas y soñar con ellas. Eso no cambiará nuestro enfoque, apoyaremos a nuestro equipo y lo intentaremos todo lo que podamos. Es deporte y es un juego, y lo bello de este juego es que todo es posible’.