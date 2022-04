Real Madrid tiene la mesa servida, pero Chelsea va por el milagro

Duelo para alquilar balcón en la vuelta de los cuartos de final de Champions League. Este martes, Real Madrid, el más veces campeón del certamen, recibe en el místico Santiago Bernabéu al Chelsea, el vigente monarca de la competición.



La llave a definirse en la capital española se disputará desde las 2 de la tarde en Colombia.

Para este duelo, Carlo Ancelotti planea mantener prácticamente el mismo equipo que ganó la ida en Londres por 3-1. La principal novedad pasaría por el regreso de Ferland Mendy, quien disputó el duelo en Stamford Bridge pero este fin de semana no vio acción en LaLiga por una sobrecarga muscular. Así pues se espera que el lateral francés vuelva a la banda izquierda.



Por otro lado, la zaga central sufriría otro cambio significativo. Eder Militao, que vio la amarilla en el primer duelo, se pierde la vuelta por acumulación de tarjetas. En dichos sentido, Nacho Fernández será quien acompañe a David Alaba.



Se espera entonces que Ancelotti mantenga los cuatro volantes con Valverde y Modric recostados, así como la delantera Benzema-Vinicius.



Cambiando de acera, el Chelsea llega con ímpetu después de golear al Southampton en Premier League. La mala noticia es que Romelu Lukaku no viajó siquiera a Madrid por lesión. Baja sensible teniendo en cuenta que los rivales no tendrán a uno de sus zagueros titulares.



Lo bueno es que César Azpilicueta, capitán y líder del grupo, recibió el alta médica e irá desde el arranque en su natal España. Con ello complementará la línea de tres en el fondo con Thiago Silva y Rüdiger.



Con la necesidad del resultado, las dudas aparecen en la mitad y la delantera. Por un lado, el flojísimo partido de Kanté en la ida hace pensar en un doble pivote con Jorginho y Kovacic; por otro, el buen momento de Werner choca con la regularidad de Ziyech.





Alineaciones probables



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde; Vinícius y Benzema.

Entrenador: Carlo Ancelotti.



Chelsea: Mendy; James, Azpilicueta, Silva, Rudiger, Alonso; Jorginho (Kanté), Kovacic; Mount, Havertz y Werner (Ziyech).

Entrenador: Thomas Tuchel:



Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid).

Hora: 2 de la tarde (Colombia).