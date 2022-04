Sorbo de angustia: Real Madrid sufrió con duro Chelsea y ¡a semifinal!

Real Madrid la pasó mal, realmente mal, contra un Chelsea que lo desafió por 120 minutos y que por muchos momentos lo sacó de la Champions League. Pero es su torneo fetiche, su terreno, el que además lo ama y lo agarra fuerte a pesar de cada tormenta.

La tan mentada ventaja de 3-1 en Londres quedó en nada cuando el equipo defensor del título lo puso contra las cuerdas y lo amenazó al punto de tenerlo 3-0. Pero apareció la chispa blanca sobre el cierre para corregir otro mal manejo de Ancelotti y, con Rodrygo y el inagotable Benzema, imponerse por 5-4 y reclamar un boleto a la semifinal. ¡Cómo se sufre cuando se gana así!



Fue una alucinante prueba de carácter para un Real Madrid que regaló un tiempo y medio, precavido en exceso en defensa y sin la chispa necesaria para hacerle daño a un rival que salió sin miedo, seguro que ya no tenía nada que perder y valiente aún con un serie perdida por 3-1 al momento del pitazo inicial. ¡Qué peligro!



La parsimonia del local la castigó a los 15 minutos el joven y punzante equipo de Tuchel, en una brillante asistencia de Werner, una de las figuras del partido: nada que hacer para un Courtois que puede hacer de todo menos milagros... en teoría.



Y eso que debió ser un toque de atención fue trámite para el Madrid, confiado todavía en su ventaja de un solo gol, craso error contra un campeón de Champions: a los 51 minutos la pelota los distrajo a todos y el único hombre que llegó sin marca al centro fue Rudiger, el que todos saben que ataca con toda su humanidad cada pelota que le queda. Cabezazo impecable y serie igualada en el Bernabéu con 0-2 que ya sonaba a batacazo.



¿Y qué hizo el Madrid? Increíblemente confió en los mismos 11, derrumbados y agotados, y espero hasta los 73 minutos para el primer cambio, la llegada de Kroos, y hasta el 78 para tapar el hueco que era Mendy por la banda. Esa demora la castigó a los 75 el hombre clave de Chelsea, Werner, quien sacó a pasear a sus dos marcadores y le metió un remate tan cruzado a Courtois que era imposible llegar. ¡Sorpresón!



Se la jugó por fin el DT blanco y Rodrygo, el que entró por Casemiro, le dio vida hasta el alargue cuando aprovechó un magistral centro de Modric, con borde externo, para dejarlo frente al arco, ideal para el puntazo y el 3-1 idéntico al que parecía un resultado inapelable en Londres.



Pero ¿ya notaron a quién no se mencionó hasta aquí? ¡Exacto! Karim Benzema, el del triplete en Stamford Bridge, el que no había estado fino, apareció a los 96 para juntarse con Vinicius, marcarle el pase y definir impecable, como todo en él, ante un impotente Mendy a quien no le ayudó tampoco la caída inoportuna de Rudiger ante el francés. Y sí, quién sino él iba a acudir en auxilio de su equipo, ese que parece tan terrenal cuando él se nubla.



Ya el Bernabéu rugía y jugaba su partido y el tiempo se hacía aliado de la causa de Ancelotti, a quien otra vez se le apagó el botón de la reacción, aunque sus dirigidos lo salvaron sobre la hora. Courtois salvó dos pelotas de gol, al menos dos a un Havertz que fue una pesadilla en el cierre, y fue otro de los responsables de esta nueva gesta, otra a la lista de los orgullosos hinchas 'merengues'.



Y así fue como el 'Real Champions League' sufrió pero avanzó y ahora enfila a otra prueba de fuego en la semifinal. ¿Recuerdan la estadística aquella sobre cada vez que el equipo blanco eliminó a un campeón vigente y luego posó con la Orejona? Ojo, no la olviden.