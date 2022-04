Thomas Tuchel y pesimismo en el Chelsea: 'la serie no está abierta'

Noche mágica en el Stamford Bridge para el Real Madrid que aprovechó un error de Edouard Mendy para extender la ventaja con un encendido e inspirado Karim Benzema que volvió a reinar con un triplete. Kai Havertz acortó distancias con un testarazo para decorar el resultado y no irse sin goles a favor de su casa. Aunque la diferencia es de dos goles, y en el fútbol, remontadas se han visto, Thomas Tuchel, director técnico del Chelsea fue contundente y con tintes pesimistas, no cree que puedan revertir en el Santiago Bernabéu la llave de cuartos de final.

Tras los 90 minutos en Londres, el Stamford Bridge se rindió a los pies de Karim Benzema en una localidad del recinto deportivo donde españoles asistieron. Thomas Tuchel tocó en rueda de prensa un nuevo problema que se le unió a todos los factores negativos que han mermado el juego del Chelsea desde que sonó el rumor de Roman Abramovich de vender el equipo.

El técnico alemán, concedió entrevistas posteriores a la derrota contra el Real Madrid. Fue claro y contundente en que la eliminatoria está muy complicada de revertir el 13 de abril en el Santiago Bernabéu en la capital española, ‘no, no está viva. Desde el parón internacional no hemos encontrado nuestro ritmo. Tenemos que recuperarlo. No podemos pensar en el Bernabéu, hay que pensar en el sábado, porque con este nivel no podemos pensar que esté viva. Estoy más preocupado por el Southampton que por el Real Madrid, porque es lo que tenemos antes’.

Adicionalmente, cuestionó las remontadas que se han presentado para evidenciar que será muy complicado lograrlo, ‘¿Cuántos equipos en el mundo consiguen remontar esto? ¿Conseguir tres goles? No es realista. Cambié la formación porque teníamos que elevar el nivel y así creía que podíamos hacerle daño, pero cometimos un grave error después de tres minutos.

En esta semana, el Chelsea ha recibido varios goles en el Stamford Bridge. Por Premier League iniciaron ganando ante Brentford, pero la visita los goleó 1-4. En Champions, los actuales campeones recibieron un baldado de agua fría con una dura derrota 1-3. Un nuevo calvario para el teutón sin duda alguna.

Sobre lo anterior, Thomas Tuchel dijo, ‘antes del parón estábamos en una buena racha y jugábamos a gran nivel. No hemos cambiado nada, pero hemos encajado siete goles en dos partidos. Es alarmante. Las decisiones individuales han estado muy lejos de nuestro nivel tras el 1-2’.

Finalmente, Tuchel habló sobre el desgaste que les ha dejado el calendario, ‘estoy sorprendido por el número de partidos que hemos jugado en 2022. Somos los que más hemos jugado junto al Liverpool y somos los únicos que no tenemos cinco cambios. El calendario no es nuestro amigo en esta parte de la temporada’,concluyó el alemán.