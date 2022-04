‘De las peores actuaciones que he visto’: leyenda del Chelsea explotó

La caída en Champions frente a uno de los favoritos a quedarse con el certamen, no gustó mucho en el entorno del Chelsea. El equipo de Thomas Tucel recibió una ácida crítica...

Joe Cole, exjugador del equipo inglés, insistió en que la eliminatoria no está muerta aún y en que ha sido uno de los peores partidos que ha visto de los 'Blues' en mucho tiempo.



El que fuera futbolista del Chelsea habló en la televisión británica después de la derrota por 1-3 del Chelsea contra el Real Madrid. "El Chelsea jugó bien en la segunda parte, pero la primera es una de las peores actuaciones que he visto en mucho, mucho tiempo", dijo Cole en BT Sport.



"Tiene que poner la segunda parte que ha hecho hoy en el Bernabéu y empezar con esa intensidad. Sí, el partido contra el Southampton es importante, pero la eliminatoria no está terminada", complementó.



El británico advirtió a los ‘Blues’: "Los 20 primeros minutos en Madrid van a ser cruciales y el próximo gol que se marque va a ser enorme".