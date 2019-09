Borussia intentó todo, pero no pudo anotar: empató 0-0 con Barcelona

Borussia Dortmund y Barcelona, en uno de los partidos más llamativos de la primera fecha de la Champions League, presentaron un silencioso juego que al final terminó con un 0-0 en Alemania.



Ter Stegen fue una de las grandes figuras, quien atajó un penal frente a Marco Reus. Sin embargo, la decisión tuvo una polémica por el portero y jugadores azulgranas, quienes invadieron el área.

La primera mitad fue bastante discreta y no tuvo muchas opciones de gol. Ansu Fati, la joya de Barcelona, no logró tener un buen partido y Antoine Griezmann junto a Luis Suárez no concretaban las jugadas de gol.



Todas las emociones llegaron en la segunda mitad. Al 56 hubo un penal de Semedo en el que Reus erró el remate. Ter Stegen tapó en dos ocasiones el balón y mantuvo su arco en cero.



Lionel Messi, por su parte, ingresó y volvió a jugar luego de varias semanas por lesión. El '10' no fue determinante y veía como el conjunto alemán manejaba el encuentro.



Brandt tuvo un imponente remate que se estrelló en el travesaño y terminó por fuera del arco defendido por los españoles. Luego, Ter Stegen tuvo otra gran actuación frente a Reus y detuvo el esférico dentro del área.



Sin más, ambos equipos dividieron los puntos y no lograron hacerse daño. Inter y Slavia Praga empataron también, por 1-1, en el grupo que se comparte con estos dos clubes.