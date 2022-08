Sébastien Haller, un afortunado en el mundo: envió una advertencia

Borussia Dortmund no ha podido disfrutar de los jugadores que fichó para la presente temporada después de la salida de Erling Haaland al Manchester City. El señalado para suplir al noruego es el atacante ex Ajax de Ámsterdam, Sébastien Haller que llegó con mucha emoción de recalar en una de las ligas más grandes del mundo como la Bundesliga.

Sin embargo, no contó con la suerte deseada, por lo menos a nivel deportivo. Claro, para nadie es gratificante sentirse mal del estómago, algo que le sucedió al marfileño. Sébastien Haller se hizo exámenes correspondientes, y se le identificó un tumor testicular. Infortunadamente, el cáncer es maligno, pero para su tranquilidad, lo detectaron de manera temprana, y ya evoluciona bien. Lo operaron, y ha estado con quimioterapias.



La fortuna no estuvo de su lado privándolo de la profesionalidad por el momento, pero él sabe que le detectaron el tumor pronto y eso es un aliciente para que, pese a que el tumor es maligno, puedan actuar los médicos. Sébastien Haller concedió una entrevista a ESPN, donde comentó cómo pasa sus días fuera del hospital, pero recuera que, “cuando te sometes al tratamiento, estás en el hospital durante cinco días. No puedes moverte ni hacer nada. Sólo estás tumbado en la cama”.



Lo positivo para Sébastien Haller es que ve una evolución en su situación médica, “en estos momentos me siento muy bien. Desde el primer día que estuve en casa, me he movido y he ido al gimnasio. Incluso estoy al mismo nivel que hace unos meses, lo que es una buena señal. Estoy comiendo bien. Mucha gente me está dando la confianza para superar esto. Quiero decirle a todo el mundo que me siento bien y asegurarme de que mucha gente se haga un chequeo”.



No solo espera que la gente tome precaución, sino que avisó cuáles fueron los síntomas que le indicaban que algo estaba mal en su cuerpo. “Sentí algo extraño en mi estómago. A partir de ese momento, todo pasó muy rápido. En menos de 24 horas me hicieron muchas pruebas y después de la operación descubrieron que era cáncer”, advirtió.



Y sobre lo deportivo, Sébastien Haller mira con ansiedad el volver a los entrenamientos con el Borussia Dotmund, debutar, y marcar rápidamente su primer tanto en el Signal Iduna Park, “sólo llevaba diez días cuando ocurrió y enseguida pensé en el club. No parecía un buen negocio para el club, pero son cosas que no se pueden evitar. Mi primer objetivo es volver a jugar frente al Muro Amarillo y marcar mi primer gol”.