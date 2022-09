Sadio Mané recibe críticas y en Bayern lo arropan: esto le hace falta

¿No ha sido el fichaje deseado en la Bundesliga? ¿Bayern debió buscar relevos para suplir a Robert Lewandowski? Incesantes cuestionamientos acompañan el mal momento que vive el club, y uno de ellos pasa por el flojo rendimiento que ha tenido por ahora Sadio Mané.

Las críticas han empezado a tocar al ex Liverpool que no ha podido tener una cuota goleadora como se esperaba en el Bayern de Múnich, aunque en las filas bávaras saben que llegó de la Premier a la Bundesliga, y que no es fácil adaptarse al cambio de aires y menos a una nueva liga. Cinco goles en los primeros once partidos de la temporada han sido las estadísticas de Sadio Mané que se prepara con el objetivo de mejora su paso contra el Bayer Leverkusen.



Sin embargo, el momento de Sadio Mané también acompaña el del Bayern de Múnich como grupo, pues los bávaros llevan cuatro partidos sin ganar, dejando tres empates y una derrota contra Borussia Mongengladbach, Union Berlín, Stuttgart y Augsburgo respectivamente.



32 millones de euros pagó el Bayern de Múnich y todavía no ha dado de qué hablar en Alemania. Sadio Mané no se ha podido encontrar, pero cuenta con defensores como Hasan Salihamidzic, director deportivo del club que mantuvo para Bild, “Sadio todavía necesita un poco de tiempo. Tiene que acostumbrarse a la Bundesliga, pero lo hará. Sé lo que es incorporarse a un nuevo equipo, en otra ciudad, en otro país, con otra cultura futbolística.



Finalmente, el mismo Hasan Salihamidzic agregó, “hablo regularmente con él, pero también le doy espacio. Tiene que organizarse de manera que se sienta a gusto en Múnich, y lo está haciendo. Sadio es uno de los mejores jugadores del mundo. Firmará muy buenas actuaciones. Seguiremos teniendo muchas alegrías con él”. Tras el parón FIFA, Bayern de Múnich tiene la misión de volver a la victoria en Bundesliga enfrentando al Bayer Leverkusen el viernes 30 de septiembre.