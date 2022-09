¿Habrá odio por Lewandowski? Bayern responde por el reencuentro

La Uefa Champions League está llena de reencuentros que apasionan. Erling Haaland se volverá a ver las caras contra el Borussia Dortmund, Ángel Di María enfrentará al Benfica y al Paris Saint-Germain, y también se espera que se saquen chispas entre el Bayern de Múnich y el Barcelona, en donde Robert Lewandowski volverá al Allianz Arena este martes 13 de septiembre.

A su vez, será uno de los choques más atractivos y lindos de la Champions League, en donde Barcelona quiere sacarse las espinitas de las goleadas recibidas ante un Bayern de Múnich que ha venido de más a menos empatando en los últimos tres compromisos, y soltando el liderato en la Bundesliga. Julian Nagelsmann estuvo presente en rueda de prensa previa al compromiso, y dialogó un poco sobre cómo enfrentar a los culés, el reencuentro con Robert Lewandowski y la actualidad bávara.



En la conferencia, primero habló sobre este nuevo Barcelona, “los conocemos. Aún así, le hablé a mi equipo de los jugadores nuevos que tiene y que ya asumen un rol importante como Lewy. Las impresiones de nuestros cuatro últimos enfrentamientos ante ellos no cuentan, es un equipo completamente diferente. Su presión tras pérdida recuerda a los tiempos en activo de Xavi. Disponen de jugadores jóvenes para tener en cuenta como Pedri y Gavi. Xavi viene haciendo un gran trabajo, será un rival duro”.



El reencuentro del cual se espera mucho, “le daría más vueltas a la cabeza a lo que le queda en esto del fútbol si siguiera aquí. Le deseo que siga mucho tiempo al máximo nivel. Creo que así será debido a sus capacidades físicas. Doy por hecho que volverá a rondar los 40 goles en LaLiga”.



También referenció cómo espera que sea el recibimiento, tanto de él como la afición, “le daré la mano si lo veo antes del partido. Lo que pasa es que no sé si lo veré antes, suele pasar después del partido. Me alegraría si nuestra afición le recibe de forma cariñosa, para mí es lo normal con un jugador que ha formado parte de la familia del Bayern”. A su vez, habló de lo peligroso que puede ser el polaco, “no sé si es el más peligroso, también cuentan con jugadores buenos que le asisten. Luego, él crea los espacios para que le asistan. De cara a portería es el más peligroso. Pero si no dispone de los espacios necesarios no lo tendrá fácil”.



No dio claridad sobre cuál será la alineación que dispondrá, teniendo varias dudas, “tengo claro bastantes posiciones, los centrales no. Vienen jugando bien todos. Upamecano hizo unos cuantos partidos contra Lewandowski en Bundesliga, también le defendió en los entrenamietos. Al lado de Kimmich saldrá Sabitzer. Goretzka está bien, pero sería demasiado alinearle después d ellos 94 minutos que disputó ante el Stuttgart. De ahí que salga Sabitzer en el once, también teniendo en cuenta las cualidades al contragolpe del Barcelona y que necesitamos de un jugador que domine esa faceta del juego”.



Referenció también la labor de Sadio Mané, “le falta abrir la lata en los partidos. Le está costando de cara a portería y eso no es fácil, sobre todo cuando eres una persona tan crítica contigo mismo. También necesita y quiere integrarse de la mejor manera en el equipo, pero no disponemos de tanto tiempo. Le digo que juegue con una especia de arrogancia positiva. Sin embargo, no tengo palabras críticas hacia él. Estoy contento con lo que está mostrando y estoy seguro de que alcanzará su mejor versión”.



Finalmente, habló sobre lo definitivo y decisivo que puede llegar a ser el partido, “no me gusta tachar partidos de decisivos. Independientemente del Barcelona, tendremos margen de mejora durante las próximas semanas. Por lo general, es una buena prueba para nosotros ante un gran equipo que pasa por buen momento. Pero no la considero decisiva de cara al grupo, más bien importante teniendo en cuenta que no puedes permitirle el lujo de pinchar demasiado en Champions. Sin hablar de la ilusión que generaría en el vestuario ganar este tipo de partidos”.