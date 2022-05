Portazo de Lewandowski a Bayern: 'no me retengan solo porque pueden'

Todo se terminó. Se ha dado por un hecho hace meses pero faltaba que el propio protagonista lo dijera sin artilugios: Robert Lewandowski y Bayern Munich ya es historia.

El delantero polaco habló en la concentración de su selección sobre su futuro y el mensaje quedó tan claro que no hubo ni contra preguntas: "Mi etapa en el Bayern ha terminado, no veo ninguna posibilidad de seguir en este club".



Para facilitar las cosas, le dio al Bayern su idea de solución para un contrato al que todavía le queda un año: "el traspaso es probablemente la mejor solución para las dos partes... El Bayern es un club serio pero espero que no me retengan sólo porque con el contrato en mano pueden hacerlo".



"Prefiero no decir nada más por ahora. Después de jugar mi último partido con la selección habrá tiempo de decir más y quizás ya tendré más información", concluyó.



Obviamente a uno de los mejores delantero del mundo le sobrarán ofertas, la primera del FC Barcelona, que ha dejado claro a las estrellas que quieran ir al club catalán que solo lo harán si llegan libres, pues no hay dinero para costosos traspasos. Lewandowski ya ha hecho su parte. Ahora la pelota pasa al terreno de los clubes.