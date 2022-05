¿Le costará a Luis Díaz perder a Mané? 'Patrón' Bermúdez, preocupado

Ahora, cuando terminó formalmente la temporada 2021-22 para el Liverpool, los rumores sobre la posible salida de una de sus figuras - Sadio Mané- al fútbol alemán, han tomado mayor fuerza. Justamente, sobre este tema habló Jorge 'Patrón' Bermúdez, quien se refirió a la dura baja que será el senegalés para el Liverpool, así como las consecuencias que tendría para el colombiano, quien parecía encontrar su mejor socio.

En medio del programa F10 de Espn, el 'Patrón' Bermúdez dijo: "para mí la salida de Mané no tiene que ver nada con la permanencia o no en cancha de 'Lucho', al contrario, a mí no me gustaría que se fuera. Entra en una competencia y si Liverpool no engrana después de la salida de Mané, van a decir que se fue porque no hubo quién lo sustituyera".



Cabe recordar que los rumores ubican a Sadio en el Bayern Munich. El jugador ya se habría despedido para tomar nuevos aires desde la temporada 2022/23. Para Bermúdez se hace difícil que un club como Liverpool salga de un futbolista tan importante e influyente en la temporada que terminó. "El jugador también tiene derecho", agregó.



Finalmente, el exfutbolista aseguró que el extremo colombiano va a ser uno de los que más extrañe a Mané. "Para mí es el que más juega en función de ataque y colectiva en el Liverpool, Salah clave la cabeza y es muy individualista. Para mí, Luis lo va a extrañar". Ahora habrá qué esperar lo que le depara el mercado de fichajes a los 'Reds', y quién será el encargado de reemplazar a Sadio.