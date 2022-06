Mala noticia para Borré: capitán del Frankfurt anunció su retiro

Rafael Santos Borré y el Eintracht Frankfurt ya se alistan para arrancar la pretemporada, con varios retos que asumirán los actuales campeones de la Europa League. El primero de ellos, es el de la Supercopa de la UEFA, partido en el que estarán enfrentándose al Real Madrid, por el primer título de la temporada. No solo es eso, sino hacer una destacable campaña en la Bundesliga y Champions League, luego de ganarse el cupo a la orejona.

Sin embargo, no todo es tranquilidad, pues las águilas perderán un elemento importante para lo que será el nuevo curso. El club anunció que su capitán, Martin Hinteregger, se retirará de la actividad profesional.



El austriaco llegó en el 2018 y se ganó, de a poco, un lugar en el onceno titular. Así lo comunicó el club, a través de sus redes sociales “Martin Hinteregger informó a la directiva en una conversación personal que le gustaría terminar su carrera activa como futbolista profesional y le pidió al club que lo liberara de inmediato de las obligaciones de su equipo hasta el 30 de junio”.



El austriaco explicó sus motivos “El otoño pasado tuve mis primeros pensamientos sobre retirarme después de la temporada. Me encontré en una fase difícil en términos deportivos: mi rendimiento fluctuaba. Las victorias ya no se sentían tan bien, pero cada derrota dolía el doble. Me impulsó el rendimiento en la primavera y nuestros éxitos en la Europa League, me motivaron más para despedirme con un gran éxito deportivo”.



Además, el exjugador también fue duramente criticado por su cercanía con una persona involucrada a la extrema derecha en Austria, donde participó, junto con él, en un torneo de verano.

Hinteregger disputó un total de 138 partidos con el Eintracht Frankfurt.