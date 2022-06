Borussia Dortmund consiguió el reemplazo de Haaland: ¿dará la talla?

El mercado de fichajes continúa moviéndose en territorio europeo, más allá de iniciar formalmente el primer de julio. Cada quien busca reforzar su nómina con nombres de nivel y ampliar sus arcas con ventas importantes.



El Borussia Dortmund, por ejemplo, ha dado de qué hablar las últimas semanas por sus movimientos. Sin dudas lo más llamativo llegó por cuenta de la salida de Erling Haaland al Manchester City. Situación que ha puesto a la directiva a buscar un nuevo goleador.

El delantero marfileño Sebastien Haller pasó este jueves el reconocimiento médico con el Dortmund y, aunque su fichaje ya está cerrado, no se comunicará oficialmente hasta julio por deseo del club de procedencia, el Ajax Ámsterdam.



El cuadro neerlandés quiere comunicar el fichaje en julio para poder declarar los ingresos del traspaso -31 millones de euros más variables- en el próximo año fiscal. Para el Dortmund y para Haller ese retraso no implica mayor diferencia.



Haller jugó con Costa de Marfil el 3 junio y por ello su incorporación a los entrenamiento está programada para el 8 o 9 de julio. El Dortmund no ha querido comentar el traspaso pero en Alemania se da por descontado que éste se ha cerrado.



Haller ya pasó por la Bundesliga donde defendió los colores del Eintracht Frankfurt, equipo que ahora tiene como referente ofensivo a Rafael Santos Borré..