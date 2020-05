¡Ojito con ellos! Jugadores a ver en la jornada de hoy en Bundesliga

La jornada 27 de la Bundesliga continúa su curso este domingo. Luego de las victorias de Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Werder Bremen y Bayern Múnich, el turno es para: Schalke vs Augsburgo, Mainz vs RB Leipzig y Colonia vs Düsseldorf.

​

Por lo anterior, a continuación le traemos los jugadores a tener en cuenta durante esta fecha dominical en Alemania.

FC Schalke 04



Benito Raman es uno de los jugadores con mas sprints (687) en la Bundesliga. El atacante belga ha disputa 19 partidos en la temporada 2019/20 y es una de las piezas vitales del equipo.



El Schalke es octavo con 37 unidades (-7) y en caso de ganar se ubicará en puestos europeos (fase previa de Europa League).



​FC Augsburgo



Florian Niederlechner es el quinto jugador de la Bundesliga con más remates al arco (69). El punta alemán ha marcado 11 goles en 26 partidos, todos como titular.



Augsburgo ocupa la casilla 14 del torneo con 27 unidades, le urge ganar para alejarse de los puestos del descenso (cuatro de la promoción y seis del puesto directo).

​

​Mainz o5



Robin Quaison es el cuarto goleador de la Bundesliga con 12 anotaciones, tan solo uno de penal. El delantero sueco logró dicha marca en 2078 minutos disputados.



Mainz es decimoquinto en la clasificación general con 27 unidades, deberá ganar si no quiere quedar a tiro del descenso (cuatro de la promoción y seis del puesto directo).



RB Leipzig



Christopher Nkunku es tercer máximo asistidor (12) de la Bundesliga en la temporada 2019/20. El volante francés ha marcado además cuatro goles en 24 partidos jugados.



Es quinto en la tabla de posiciones con 51 puntos. En caso de ganar será tercero y seguirá en la lucha por el título alemán (a siete puntos del líder Bayern Múnich).

​

FC ​Colonia



Kingsley Ehizibue es el cuarto jugador de la Bundesliga con mayor cantidad de faltas cometidas (43). El defensor de Países Bajos ha recibido además cinco tarjetas amarillas en 24 partidos jugados.



El equipo de Jhon Córdoba es decimoprimero del certamen con 33 puntos. Si gana se mete en la lucha por un cupo a Europa League, si pierde debe tener cuidado con la promoción.

​

​Fortuna Düsseldorf



Kaan Ayhan es el segundo futbolista de la Bundesliga con más tarjetas amarillas (10). A pesar de ello, el defensor de origen turco no ha sido expulsado (doble amarilla o roja directa) en los 25 partidos que disputó.



El Düsseldorf ocupa la casilla 16 del campeonato alemán y en este momento jugaría el repechaje para no perder la categoría. Con 23 unidades debe sumar como sea para salir de la zona baja.