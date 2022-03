Haaland busca un nuevo desafío: ¿le conviene más Barcelona o el City?

Apretada carrera entre Barcelona y Manchester City por el fichaje de Erling Haaland. Es cuestión de tiempo para que el noruego abandone Borussia Dortmund y ambos equipos quieren hacerse con sus goles.



Desde territorio español informan que al delantero de 21 años le atraen ambos proyectos por la calidad de sus entrenadores (Xavi Hernández y Pep Guardiola respectivamente) e incluso LaLiga le atraería más que la Premier League.



En Barcelona consideran que la transacción rondaría los 250 millones de euros, cifra que sin dudas el City puede asumir tranquilamente y que ellos podrían cumplir con un esfuerzo enorme.



Ahora bien, ¿cuál club le convendría a Haaland?

En cuanto a proyecto deportivo como tal, Inglaterra ofrece un mejor panorama. No solo por el proceso Guardiola, que este año cumple seis temporadas, sino porque se compite pensando en ganar la Champions League y la Premier. Van por todo.



Por su parte, el Barça está en proceso de reconstrucción y recién parece haber encontrado el camino de la mano de Xavi. Se está armando una nómina competitiva, no al nivel de sus años dorados, pero como todo necesita de tiempo para dar réditos. Por lo pronto, retomar el protagonismo local e internacionalmente es propósito, no obligación.



Respecto al tema nominal, la institución blaugrana es ideal. El City es un equipo que no basa su juego en un delantero de área sino móvil, tipo Gabriel Jesús, e incluso se da el lujo de jugar con falso 9 para suplir dicha situación; por su parte, Barcelona necesita de una referencia y con Aubameyang, que no lleva un mes de entrenamiento y ya es titular, quedó demostrado.



Así mismo la competencia en ambos escasos es dispareja. Mientras que Haaland tendría que luchar en Manchester con jugadores de talla mundial, en el Camp Nou sus “rivales” para acompañar a Auba son Braithwaite y De Jong...

​

​En cuanto a las pretensiones económicas, Haaland evidentemente escogería Inglaterra. Su capacidad salarial es gigantesca y la negociación con su agente Mino Raiola sería sencilla: buen sueldo, metas-objetivos para nada complicados e bonos por títulos. No puede ser mejor.

​

En cambio para Barcelona, dicha cuestión es su talón de Aquiles. Tanto así que el diario ‘Mundo Deportivo’, por ejemplo, aseguró que el gran problema en la operación pasa por las comisiones de Raiola y el padre de Haaland. Podrían tenerse los 250 millones, pero en adelante se tienen que ‘amarrar el cinturón’.