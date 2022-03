Barcelona prepara un homenaje a Lionel Messi: ¿señal de su regreso?

Barcelona prepara un emotivo reencuentro con su máxima figura, Lionel Messi. El argentino regresaría a su lugar en el mundo para ser homenajeado. Todo esto se estaría planeando en medio de una rueda de prensa hecha por el presidente Joan Laporta en la que tocó el tema ‘Lío’.

El presidente del FC Barcelona aseguró este lunes que no se arrepiente de no haber renovado el pasado verano a Lionel Messi, un decisión que, según él, se vio obligado a tomar por "la situación heredada" de la junta anterior.



"Puse la institución por encima de todo. La institución está por encima incluso de entrenadores y del mejor jugador de la historia del fútbol", afirmó en una entrevista a Barça TV, donde hizo balance del primer año de su segunda etapa como máximo mandatario de la entidad azulgrana.



"La de Messi fue la decisión más triste y dolorosa de todas, si hago balance. No la quería tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido", zanjó Laporta.



Tras esto, la prensa española informó que desde el entorno culé alistan un homenaje al hombre que catapultó la marca Barcelona en el mundo y que les permitió ganar un sinfín de títulos.



El diario ‘Sport’ aseguró que el club desea “reconducir las relaciones con Leo Messi” y por ello se planea un homenaje en septiembre del 2024. La fecha coincide con el aniversario 125 del Barça. Así mismo se levanta un manto de duda sobre el futuro del astro, pues su contrato con PSG culmina a mediados del 2023 y tranquilamente puede renovar por una temporada para regresar al club “de sus amores”.