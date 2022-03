Pochettino estalló con la prensa: Messi-Mbappé y el arco, el detonante

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador del París Saint-Germain, afirmó que el francés Kylian Mbappé “está bien” y que espera que se entrene “con normalidad” este martes en la víspera del partido contra el Real Madrid, de octavos de final de la Liga de Campeones, tras el pisotón involuntario que recibió en el entrenamiento del lunes por parte de su compañero Idrissa Gueye.

“Está bien. En el momento en que recibió el golpe se vio la acción. Estuvo dolorido al principio, pero pasadas unas horas ya podía andar con normalidad y esperemos que pueda entrenar con normalidad ahora”, dijo en rueda de prensa.



Pochettino no esquivó la pregunta de quién su mejor jugador: “Messi, con siete balones de oro, es el mejor jugador del mundo. Kylian es uno de los que se postula a serlo. Su estado de forma actual habla por sí solo de que se encuentra entre los jugadores que más están brillando”.



El técnico argentino estuvo visiblemente molesto en rueda de prensa ante varias preguntas por parte de los periodistas. La primera, respecto a quién ocupará la portería del PSG, con el costarricense Keylor Navas y el italiano Gianluigi Donnarumma como candidatos.



“Tengo mucha paciencia con todos ustedes porque llevo siete u ocho meses explicando siempre lo mismo. Tenemos la suerte de tener a dos grandes porteros que están en el PSG por decisión propia y el club lo ha querido así. Tenemos dos números uno y mañana se tomará la decisión con total naturalidad. Cualquiera que sea la decisión, habrá alguien decepcionado. Estamos contentos de la manera en la que se ha gestionado y llegar a marzo con dos porteros rindiendo al máximo nivel es algo bueno para el equipo”, contestó.



Respecto a nombres propios, también mostró su enfado con las continuas preguntas en las últimas fechas respecto al posible futuro de Mbappé como jugador del Real Madrid. “Es una falta de respeto por parte de todos. Internamente tenemos una tranquilidad absoluta de que tenemos las cosas muy claras. Es un jugador muy maduro, lo expliqué tres semanas atrás. No tengo ninguna duda de que el rendimiento de Kylian no tendrá nada que ver por lo que pase externamente”, señaló.



Además, valoró la diferencia respecto al mensaje que rodea a ambos equipos, con positivismo para la remontada del Real Madrid y no tanto con la posible clasificación del PSG a pesar de que afronta el partido de vuelta con la ventaja del 1-0 de la ida.



“Nunca se otorga un beneficio positivo. Veo a los medios del Real Madrid siendo positivos. En el fútbol se gana y se pierde y nosotros somos competidores y pensamos en lo positivo y lo mejor. No nos cabe en la cabeza otra cosa que no sea llenar nuestras mentes de situaciones positivas. Esta pregunta antes de un partido definitorio… Es algo tan obvio que te lo respondo por respeto”, dijo al ser preguntado sobre si sería un fracaso la eliminación.



“Ante la derrota en París, todo el entorno del club empezó la maquinaria de que es posible remontar el resultado. Para nosotros, está la responsabilidad de mantener ese resultado, que solo hemos ganado la primera parte del partido. Un equipo que ha ganado 13 Ligas de Campeones no las gana por casualidad, lo hace por lo que tiene en sus entrañas”, añadió.



Centrado en lo que espera del partido, Pochettino habló de la exigencia que demandará el encuentro. “La manera de defender un resultado para nosotros es atacar, dominar y jugar en campo contrario. Lo pudimos hacer en nuestro campo. Sabemos que será difícil y que nos encontraremos un Madrid diferente, no por las bajas. Es un partido definitivo, una final. Va a demandar una concentración absoluta, adaptarnos y saber leer las condiciones que han cambiado respecto a hace tres semanas”, analizó.



“El Madrid no va a cambiar por mucho que le falten Casemiro y Mendy por suspensión. La filosofía de juego es la misma. Nos conocemos, hemos visto todos sus partidos como ellos con nosotros. Esperamos mucha intensidad desde el principio y nosotros trataremos de disputarle ese dominio desde el principio. Va a ser una cuestión de medir las fuerzas desde el principio y ver quién tiene la capacidad de dominar el balón”, añadió.



EFE