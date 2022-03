¿Xavi se mete presión en Europa League? Ve a Barcelona como candidato

Este jueves, FC Barcelona jugará frente al Galatasaray en el Camp Nou, por la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. El técnico Xavi Hernández atendió a la prensa en la previa y respondió a la pregunta sobre el "favoritismo" en la competición europea, por ser uno de los grandes que cayó desde la Champions League.



El entrenador español trató de mantener los pies en la tierra y dijo que si bien son uno de los candidatos, los favoritos al título son los que ya han salido campeones. Reconoció el trabajo de su rival, el Galatasaray; habló de cambios en la nómina y se refirió al duelo Real Madrid vs PSG.

"No me veo como uno de los favoritos. No conocemos la competición, no la hemos ganado nunca. Los favoritos deberían ser los últimos campeones, Sevilla por ejemplo, son más favoritos que nosotros. Somos uno de los candidatos y estamos en buen momento de forma, pero esto no va de momentos, va de demostrarlo en el campo. Hay ilusión en el barcelonismo, pero hay un examen. No hemos hecho nada todavía, simplemente sensaciones positivas".



Xavi también reconoció que tendrá novedades en el equipo titular. "Habrá cambios porque hay gente cansada, con minutos acumulados, con molestias, pero tenemos un abanico de posibilidades sobre todo en medio campo y arriba, y hay que aprovecharlo. Hay gente fresca, entrenando muy bien, que merece jugar".



Del rival dijo que "Galatasaray nos va a complicar, ha hecho una Europa League fantástica y quedó líder de su grupo estando la Lazio y el Marsella. Tienen calidad para salir de esta situación. Domenec necesita tiempo y es un buen amigo".



En medio de la conferencia de prensa, Xavi también fue consultado por el partido de Champions entre Real Madrid y el PSG, donde juegan dos grandes amigos. ¿Qué dijo que molestó tanto al madridismo? "Voy a ver el partido. Le deseo lo mejor a Messi y Ney, que son mis amigos. Que gane el mejor, pero si son Messi y Ney, mejor. No calificaría el Bernabéu del jardín de Messi. Leo ha hecho partidazos en todos lados".