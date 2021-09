¡Se supo todo! Verdadera razón por la que James no llegó a la Serie A

La IFFHS encendió la polémica al publicar el que según ellos es el once ideal en la historia de la Selección. Elección que generó una discusión gigante entre los seguidores del fútbol cafetero.



De la actualidad, tan solo dos futbolistas hacen parte del equipo de ensueño: Radamel Falcao García (goleador histórico) y James Rodríguez (goleador del Mundial 2014). Este último, de flojo presente en Europa.



Justamente en el programa ‘Equipo F’ de ESPN, Faustino Asprilla, reconocido exfutbolista, habló sobre el proceso que han tenido los colombianos en el fútbol europeo, el camino que forjaron los de su generación en los 90 y los problemas que tiene los de ahora por cuestiones extradeportivas. El tema James surgió por sí solo.

Camino de los colombianos en Europa - Tuve la fortuna de abrirle el camino a Radamel, James y otros por lo que yo hice en Italia. A mí me tocó lo más difícil que fue abrir camino. En Italia, si yo no hubiera triunfado, los jugadores colombianos no entran. Era muy complicado y me lo dijo Mascardi (su empresario de aquella época) de entrada. Al ponerme esa exigencia y al triunfar en el Parma, empezaron a ver que los colombianos podían jugar en Europa y que no solo estaban los argentinos, brasileros, uruguayos que porque se acomodaban al frío.



Problemas de la generación actual - Actualmente, los jugadores colombianos ya tienen un nombre y se fijan mucho en eso. Los directivos se están fijando que el colombiano se está convirtiendo en un problema y eso cuenta muchísimo a la hora de tomar una decisión de contratar o invertir. Hoy los futbolistas son muy caros, entonces hacer una inversión bastante alta por un futbolista para que después no juegue y traiga problemas en el club, es muy difícil.



No llegada de James a Italia - Ahorita en las Eliminatorias, en Barranquilla me encontré con un empresario. Coincidimos en un restaurante. Él habla muy bien español, es italiano, trabaja con la gente del Manchester. Me contó una historia de que a James, ahorita en este mercado, se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso recibir por los problemas por estar hablando en Twitch. Inclusive les estaban ofreciendo la mitad del sueldo. Ese señor es un empresario muy importante, yo sin preguntarle me dijo eso. Nadie lo recibió y es el goleador de un Mundial.



Caso James y AC Milan - Cuando un futbolista hace un nombre, en Europa respetan mucho eso y es fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para rifar a James por todos los equipos y nadie lo escoja. Normalmente se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad.