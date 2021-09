¡No se los pierda! Día y hora de partidos de colombianos en Champions

El hincha del fútbol está de plácemes por el comienzo de la fase de grupos de la esperada Champions League. Y el fanático colombiano tiene que alquilar balcón para seguir a los nacionales que tendrán acción esta semana. Tome nota de los compromisos que no se debe perder:

Martes 14 de septiembre



Villarreal vs Atalanta

2:00 p.m.

Grupo F

Gasperini recuperó a su goleador, Duván Zapata, justo a tiempo para Champions, tras una lesión. Volvió con un tanto en la derrota contra Fiorentina (2-1). Sin embargo, Luis Muriel seguirá ausente hasta octubre.



Chelsea vs Zenit

2:00 p.m.

Grupo H

El campeón defensor de la Champions es el reto de Wilmar Barrios, quien viene de participar con Selección Colombia en triple fecha de Eliminatorias.



Malmo vs Juventus

2:00 p.m.

Grupo H

Juan Guillermo Cuadrado superó el cansancio de las Eliminatorias y una gastroenteritis y por fin está a órdenes del DT Allegri, para este primer duelo europeo sin Cristiano.





Miércoles 15 de septiembre



Sheriff Tiraspol vs Shakhtar Donetsk

11:45 a.m.

Grupo D

El equipo de Moldavia, debutante absoluto, tendrá en sus filas a Danilo Arboleda y Frank Castañeda, en el día en que escribirán la historia de su club: primer partido en la Champions League.



Brujas vs PSG

2:00 p.m.

Grupo A

Eder Álvarez Balanta tendrá que bailar, literalmente, con la más feo, en el primer duelo del temible grupo de la muerte: es probable que su rival estrene el famoso tridente Mbappé-Neymar-Messi. Izquierdo seguía en duda.



Atlético de Madrid vs Porto

2:00 p.m.

Grupo B

En el arranque en esta Champions, Matheus Uribe y el inspirado Luis Díaz se citan con el difícil y reforzado equipo campeón de España, al mano de Simeone.