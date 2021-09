El ‘Viejo Willy’ agradeció su lugar en Selección Colombia histórica

Casi 33 años después de su retiro definitivo, Willington Ortiz recibió un reconocimiento de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, que este lunes lo incluyó en el once ideal de todos los tiempos de la Selección Colombia.



Para muchos especialistas que lo vieron en su época activa, el ‘Viejo Willy’ ha sido el mejor jugador de Colombia en toda su historia, solo que se desempeñó cuando no existía la difusión con que cuenta hoy el fútbol mundial.



Sus actuaciones en Copa Libertadores con equipos como Deportivo Cali y América le sirvieron para ocupar un lugar importante en el balompié suramericano, lo mismo que con la Selección Colombia que disputó las Eliminatorias mundialistas entre 1974 y 1986, lo mismo que las ediciones de la Copa América de 1975 y 1979. Convirtió 12 goles en 49 partidos con el combinado tricolor.



La entidad internacional lo ubicó en este selecto listado en la parte ofensiva junto a Faustino Asprilla y Radamel Falcao García.



FUTBOLRED contactó a Willington, quien emocionado agradeció la distinción: “Para mí es un honor que la Federación e Historia y Estadística de Fútbol me haya incluido en la Selección Colombia histórica después de tantos años de mi retiro. Estoy muy contento".



Acerca de cómo jugaría una delantera conformada con él, Faustino Asprilla y Falcao García, dijo: “imagínese yo al lado de semejantes jugadores, el ‘Tino’ y yo atacaríamos y desequilibraríamos por los costados para tirarle balones al ‘Tigre’, pero cuando tuviéramos opciones también podríamos hacer goles”.



Willington añadió que “en ese tiempo no había la difusión ni las transmisiones continuas del campeonato local como hoy, pero en la Copa Libertadores hice muy buenas actuaciones con los clubes en los que estuve y con la Selección, algo que esa entidad reconoce hoy en día”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces