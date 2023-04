Napoli sufrió de más, pero se quedó con el triunfo ante Lecce

Napoli ha sobrepasado un difícil obstáculo este viernes y se llevó el triunfo ante Lecce por 1-2 en condición de visitante, una victoria que los pone más cerca del título de Serie A.



A los napolitanos, pese al duro juego, les salió todo. De hecho, el cuadro del sur de Italia comenzó ganando en el primer tiempo con Giovanni Di Lorenzo.



Pasado el minuto 18, el lateral derecho italiano recibió un balón colgado desde uno de los costados y allí llegó para mandarla a guardar con un remate de cabeza.

No obstante, la mínima diferencia no fue suficiente y eso provocó que Lecce subiera sus líneas y comenzara a atacar a los napolitanos. Es por ello que en el 52’ Federico Di Francesco empató de forma merecida luego de encontrar un rebote de un remate previo al palo de Ceesay.



Sin embargo, Lecce perdonó a Napoli y eso provocó que llegara el 1-2 de forma insólita en donde llegó un centro al área por parte de la visita y el defensor Gallo y el arquero Falcone no se entendieron y mandaron el balón al fondo de la red para darle la ventaja al líder de la liga italiana.



Sobre el tramo final, Napoli tuvo la mala noticia de la lesión de Giovanni Simeone que entró en el segundo tramo y que tuvo la mala suerte de caer con una dolencia lo cual generó su retirada del campo.



Con este triunfo, los dirigidos por Luciano Spalletti son líderes indiscutibles de la Serie A con 74 puntos y en el próximo juego se medirán a Hellas Verona.