Lazio ganó con polémica y sigue detrás de Juventus en la Serie A 

Un magnífico disparo del español Luis Alberto culminó la remontada del Lazio contra Fiorentina (2-1), que le mantiene en el pulso por el título de la Serie A con el Juventus. No tenía más remedio el conjunto romano que amarrar los puntos en el Olímpico después de su derrota de la pasada jornada ante el Atalanta y del triunfo este viernes del Juventus sobre el Lecce (4-0).

Un tropiezo podía significar casi la sentencia. Y durante un buen rato vio peligrar el partido porque a los 25 minutos un ilustre veterano como el francés Frank Ribery se 'inventó' una de sus habituales jugadas desde la banda izquierda para, tras rebasar a tres rivales, marcar con un disparo seco al que no pudo responder el meta albanés Thomas Strakosha.



El bloque viola llegaba al Olímpico tras enlazar tres empates consecutivos, mucho más cerca de la zona roja que de los puestos de honor, y al amparo del tanto de Ribery dio un buen susto al Lazio.



Para fortuna del equipo de Simone Inzaghi una imprudencia en la salida del meta polaco Bartlomiej Dragowski acabó con el ecuatoriano Felipe Caicedo en el césped y el árbitro no dudó en señalar penalti. Ciro Immobile no desaprovechó semejante oportunidad para dar inicio a la remontada que culminó a ocho minutos del final el internacional español Luis Alberto con un disparo raso junto al poste desde fuera del área que da vida al Lazio e impide la escapada del Juventus.