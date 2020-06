'Millonarios perdió la historia': franca crítica de Willington Ortiz

Willington Ortiz es una de las grandes glorias del fútbol colombiano que se puso la camiseta de Millonarios en el pasado, dejando su huella en el embajador con su buen fútbol y sus goles.



Su voz es autorizada para hablar de la época dorada de la institución, algo muy diferente a la actualidad. Es por eso que en diálogo con Mundo Millos habló de diferentes temas y allí soltó una crítica que muchos han compartido.

“Millonarios perdió la historia. Cuando uno pierde la historia, pierde la identidad y no sabe para dónde va. Eso es lo que le pasa a Millonarios. Cuando no tiene identidad no sabe qué contratar. Como no sabe la historia, contrata a cualquiera”, dijo el ‘Viejo Williy’.

Para él, esa falta de identidad y de conocimiento de la institución ha tenido como consecuencia malas decisiones que se reflejan en el campo de juego y en la obtención de títulos.

“Millonarios debe volver a sus raíces y saber cómo ha jugado toda la vida. Si juego toda la vida yendo para adelante, no puedo contratar a un técnico que juegue defendiéndose porque está en contra de los principios del club”, expresó.

Finalmente, Willington cerró su intervención señalando que actualmente se ven los resultados de esas malas decisiones en las que no hay un rumbo claro.

“Año tras año y cambian técnicos, jugadores directivos y eso se vuelve un zambapalo. La institución no sabe para dónde va y da tumbos. La consecuencia de eso es que no ganamos títulos y nos volvemos, ya no un equipo grande, sino un equipo chico”, acotó.