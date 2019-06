Juventus presentó a su nuevo entrenador y sueña con todos los títulos

Juventus presentó a su nuevo entrenador, Maurizio Sarri, quien llegó proveniente de Chelsea y espera, además de apuntar a un nuevo título de Serie A, conseguir la ansiada Champions League para la ‘Vecchia Signora’.



El italiano, que consiguió coronarse en la Europa League con los ‘blues’, espera celebrar su segundo gran título con el equipo de Turín, luego de haber arribado a la ciudad el miércoles en horas del día y ser presentado a los medios en compañía del presidente del club y del histórico checo Pavel Nedved, quien se desempeña como vicepresidente.



“Estoy feliz de estar en Juventus hoy. En Napoli lo tuve todo y después decidí ir a tener una bella experiencia en la Premier League. Juventus es el club más grande de Italia en la actualidad y el que me dio la oportunidad de volver a Italia. Este es el mayor logro que he conseguido en una carrera bastante larga y nunca había visto tanta determinación de parte de un club para contratarme”, aseguró Sarri.



También se refirió a Cristiano Ronaldo: “En Chelsea dirigí grandes jugadores, pero dirigir a Cristiano Ronaldo es emocionante porque es dar un paso más. Quiero ayudarle a seguir rompiendo récords.”



Pero también tuvo espacio para el resto de futbolistas: “Cuando uno tiene jugadores con la calidad de Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo, se da cuenta que ellos pueden cumplir cualquier rol. Lo único que puede cambiar es cómo interpretan ese rol. También contamos con jugadores talentosos como Douglas Costa y el juego debemos construirlo alrededor de ellos. Escucharé qué me dicen en el club de los jugadores, pues es aquí donde mejor los conocen”.



Sarri espera conseguir lo que no consiguió Massimiliano Allegri, el título de Champions League, que en los últimos años, pese a estar cerca, ha sido un imposible para los italianos.