Recordada figura del Real Madrid llegará a Juventus: Casillas estalló

Iker Casillas se refirió a uno de los bombazos del mercado veraniego. El excapitán del Real Madrid confesó que Juventus, al que salvo sorpresa de última hora se incorporará en los próximos días al argentino Ángel Di María, es un "equipazo".



"Gran movimiento el de Di María. Ángel con Chiesa, Vlahovic y Pogba... ¡qué equipazo! Y querrá prepararse bien para el Mundial", declaró el español en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.



Casillas y Di María compartieron vestuario en el Madrid durante cuatro campañas (2010-2014), por lo que el guardameta conoce bien al 'Fideo'.

"Es un tipo muy precavido que siempre se ha cuidado mucho físicamente. Nunca ha sufrido lesiones graves. Creo que está en gran forma. Aquí en Europa siempre ha jugado a un alto nivel, en grandes clubes. Di María dará en la 'Juve' un nuevo paso, también porque en noviembre hay Mundial y está claro que busca un equipo donde pueda jugar con regularidad y prepararse de la mejor manera posible para el reto de Catar", explicó el exinternacional español.



"Incluso con 34 años es un gran jugador: la edad cuenta relativamente ahora, las carreras se han alargado. Sin llegar a los 44 años de mi amigo Buffon, hay otros ejemplos de jugadores de más de 30 que están muy bien y juegan al máximo nivel. Solo hay que pensar en Benzema y Modric", añadió.



Juntos levantaron la 'Décima' en 2014, la que fue la última temporada del argentino en Madrid. Desde la capital española se fue al Manchester United, pero tras una breve estancia de una temporada acabó fichando por el PSG, equipo en el que no ha renovado el contrato del extremo zurdo, por lo que llegará como agente libre al conjunto turinés.



"Juventus apuesta por un jugador que sabe hacer muchas cosas en diferentes zonas del campo. Cuando ganamos la 'Décima', Ancelotti le cambió de posición a mitad de temporada y jugó muy bien... Puede jugar tanto en la delantera como en el centro del campo, es un tipo inteligente que conoce bien el fútbol. Ángel tiene tiros impresionantes y puede decidir partidos por sí mismo", señaló el campeón del mundo.



El fichaje no es todavía oficial, pero según informan los medios locales, el argentino ya se ha comprometido con la 'Vecchia Signora' y las negociaciones están a punto de finalizar.



Uno de los flecos que quedaban era la duración del contrato, ya que Di María quería firmar por un año para prepararse para el Mundial y volver a Argentina para retirarse. "No veo el problema de que sea solo un año de contrato, luego pueden pasar muchas cosas", sentenció Casillas.



Di María se pondrá bajo las órdenes de Massimiliano Allegri y acompañará al serbio Dusan Vlahovic en el ataque. Además, volverá a encontrarse con el francés Paul Pogba, con el que coincidió en el conjunto mancuniano, que también ultima su fichaje por la 'Juve'.