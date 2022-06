Carbonero, de la alegría en Racing a una citación por grave denuncia

A pesar de haber descrestado en su debut con Racing de Avellaneda, Johan Carbonero tendrá que afrontar un complicado proceso judicial debido a una denuncia por acoso y tentativa de abuso.

Los hechos supuestamente habrían ocurrido el pasado 6 de noviembre del 2020 en un hotel de La Plata, cuando Carbonero recién llegaba a territorio argentino para jugar con Gimnasia.



La denunciante trabajaba en ese momento como recepcionista del lugar y recibía constantes llamados del futbolista hasta que la situación, al parecer, llegó a un punto límite.



​El padre de la mujer reveló todo en diálogo con ‘Radio Provincia’: “desde el primer día, (Carbonero) le 'tiró onda' y le decía cosas (a la mujer)... se comunicaba con el Whatsapp del hotel para pedirle cosas todo el tiempo”.



“(Carbonero) Siempre la recibía cubierto con una toalla y el torso desnudo... Le decía 'me gustás, sos muy linda', la invitó a salir hasta que el otro día la tomó de la mano, la metió en la habitación y la arrinconó contra la puerta, pero por suerte pudo pudo escapar”, concluyó.



A pesar de todo lo anterior, la actitud del nacido en Santander de Quilichao no cambió en lo absoluto y “ahí los responsables del hotel decidieron radicar la denuncia”.



En ese momento el caso lo tomó Virginia Bravo, según reveló la prensa local, y fue ella quien solicitó el juicio oral contra el futbolista, pedido que ya fue aceptado con fecha aún por determinar.



Todo esto ocurrió cuando el ex Once Caldas todavía era jugador de Gimnasia y aún así la directiva de Racing decidió llevar a cabo la negociación por su fichaje.