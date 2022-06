PSG no renuncia a Zidane: viajará a Catar y tendrá importante reunión

Paris Saint Germain no ha podido firmar un nuevo entrenador, pues Mauricio Pochettino no ha llegado a un acuerdo económico para firmar la rescisión de su contrato. Así, aunque suene con fuerza Christophe Gaultier, DT del Niza, los cataríes, dueños del PSG, no renuncian a su sueño: tener como técnico a Zinedine Zidane.



Y haciendo un último esfuerzo, PSG citó a Zidane a Catar, a donde viajará en las próximas horas, y esperan que el Emir de ese país, Tamim Bin Hamad Al Thani, se reúna con ‘Zizou’ para jugarse una última carta y tratar de convencerlo de que dirija al equipo parisino.



Según ‘Mundo Deportivo’, a pesar de que Lucas Ocampos, director deportivo del PSG, quiera a Gaultier, los que ponen el dinero quieren un técnico de más jerarquía y mediático, y por eso han tratado de cumplir con ciertas condiciones de Zidane.



Una de las condiciones no tiene problema: por dinero no hay discusión, pues están dispuestos pagar lo que Zidane pida por un contrato a mínimo tres años. Sin embargo, el entrenador había dicho en una reunión anterior que no contaba con Neymar, y que su presencia sería un obstáculo, pero justamente el club ya lo puso en lista de transferibles.

Finalmente, Kylian Mbappé, de quien dicen que le dieron opción de opinar en el futuro del proyecto del PSG, sueña con Zidane como su estratega, y por eso los cataríes quieren tenerlo contento y traer al entrenador galo.