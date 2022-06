Chelsea le apuesta a reforzar el ataque: nómina de lujo en Premier

Chelsea ya se prepara para volver a la élite del fútbol de Inglaterra y revalidar lo hecho en las temporadas pasadas a nivel Europa. La salida de Romelu Lukaku parece ser una realidad, con una decepcionante campaña, donde fue duramente criticado por la afición y la prensa británica.



Ahora, el belga parece tomar rumbo a Italia, nuevamente. Ante esto, los londinenses se mueven en el mercado y le apuntan a un brasileño para poder tener más peso específico en el frente de ataque.



De acuerdo a información del diario The Athletic, el jugador elegido por Chelsea, para llegar al equipo para la próxima temporada, es Rapinha, del Leeds “Se cree que las conversaciones entre los clubes están en un punto en el que Chelsea ha indicado verbalmente que está dispuesto a pagar un precio superior a los 55 millones de libras, que se cree que Leeds aceptaría”.



Además, afirman de los intereses de otros clubes en el delantero “Esto se debe a que el Barcelona, a quien se esperaba durante mucho que se uniría este verano, no está actualmente en una posición financiera para hacer un trato y el Arsenal aún no ha alcanzado el nivel en el que se encuentra el Chelsea”.



Rapinha ha anotado un total de 17 goles en 65 participaciones en la Premier League, con la camiseta del Leeds.