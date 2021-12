¡No sufran por Duván! 'Su condición física y mental es extraordinaria'

La inquietud de verlo celebrar cada semana en Atalanta y no entender por qué no puede repetirlo en la Selección Colombia abre decenas de dudas: ¿por qué acá no puede? ¿qué le dan en Italia que no tenga acá? ¿cómo rodearlo? ¿qué darle para acabar el ayuno goleador en las Eliminatorias a Catar 2022?

El mensaje es de tranquilidad de parte del entrenador que lo tiene día a día y que puede hacer lo que Rueda envidia: "su condición física y mental es extraordinaria", dijo Gasperini sobre el atacante.



Bien. Significa que no hay bloqueos ni nada que le impida repetir de amarillo los 12 goles que suma en la temporada, defendiendo el azul y negro del Atalanta. Hay que analizar qué entorno tiene en Italia para imitarlo cuando viene a la selección nacional.



Es un poco lo que pasa con Muriel, aunque aquí mediara una lesión: "tuvo un gran comienzo, luego se lesionó y perdió la condición, pero desde hace unas semanas ha vuelto a la del año pasado. Para nosotros es fundamental, como lo son todos los jugadores en ataque: en cuanto empezaron a ser peligrosos, cambiamos de marcha y llegaron las victorias", aseguró el DT. Y aún así, estando todos tan contentos, se dice que se irá del club buscando protagonismo... cada quien habla del baile según como le va en él, y la verdad es que a Gasperini le va de maravilla.