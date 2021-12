Duván y la 'tusa' de Champions: 'hay desilusión, me encanta ganar'

Luego de la derrota del Atalanta frente al Villareal (2-3), que supuso la eliminación de la Champions League, varios jugadores del equipo de Bérgamo salieron desilusionados por no conseguir el primer objetivo, estar en la siguiente fase de uno de los torneos más importantes del mundo.



Uno de los jugadores que habló con la prensa italiana fue el colombiano Dúvan Zapata, quien mostró su tristeza al no avanzar a la siguiente ronda.



“Hay desilusión porque me encanta ganar, me gusta estar entre los mejores y más fuertes equipos. Desafortunadamente hoy tuvimos que quedarnos fuera de esta competición."



A pesar de la anotación del colombiano, el Atalanta dejó pasar la oportunidad de escribir una nueva historia en la Champions y ahora tendrá que fijar sus ojos en la Europa League.



“Ahora tenemos otra competición, más compromisos, dejaremos todo partido tras partido y primero pensaremos en la Serie A, porque tenemos partidos muy importantes. Ya cuando llegue la Europa League pensaremos en ella".



De igual forma el 'Toro' elogió el trabajo del equipo español, quien le arrebató el segundo lugar del grupo F de la Champions League.



“Es un buen equipo que hizo un gran partido hoy, lastimosamente para nosotros tomaron una ventaja temprana. Intentamos demasiado para igualar rápido. Jugamos contra la ansiedad", aseguró el colombiano.



Luego de esta eliminación, el Atalanta tendrá que pasar la hoja y poner todas sus fuerzas en el próximo juego que será frente al Hellas Verona en condición de visitante por la Serie A.