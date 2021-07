¿A quién le sobra un campeón de la Euro? Ojo a la ganga del mercado

Puede que los casi 37 años (cumple en agosto) lo despiden, pero ojo: ese a quien muchos llaman veterano ha sentado a varias promesas y acaba de levantar el trofeo de la Euro, con el brazalete de capitán. ¿No le interesa un Giorgio Chiellini para su equipo?

Después de su fenomenal torneo europeo, el veterano zaguero volvió a casa a esperar una llamada que todavía, a pesar del éxito y la euforia, no ha ocurrido: la de Juventus, para la renovación.



Chiellini ha hecho una carrera de 17 años en el equipo de Turín, pero su contrato expiró el pasado 30 de junio y, según su agente Davide Lippi, está oficialmente desempleado.



“Giorgio fue a los Euros y se centró exclusivamente en eso. Se necesitan dos para firmar un contrato. No hay ningún problema con la Juventus, dijimos que nos reuniríamos más tarde en el verano, pero aún no nos hemos sentado a discutir una renovación. Tendrían que hacer la oferta primero. A día de hoy, no hay nadie. Estamos esperando que la Juventus nos diga cuándo podemos sentarnos y charlar", dijo Lippi a la emisora italiana Radio Radio.



Su plan A es permanecer en Juventus, pero sin señales desde la presidencia del club podría escuchar otras ofertas, como aquella que rechazó del Arsenal de Inglaterra cuando tenía 16 años.



Chiellini, sorprendentemente, es el único agente libre d la plantilla. Pero es un hecho que hay que levantar el teléfono pronto pues, después de la Euro, sus acciones cotizan al alza.