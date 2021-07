¡Inaceptable! Investigan racismo contra ingleses que fallaron penaltis

Quienes creyeron que la estupidez los protegería de la acción de las autoridades amanecieron este lunes con causas judiciales abiertas: Inglaterra no permitirá abusos racistas contra los jugadores que fallaron los penaltis en la angustiosa definición de la Euro 2020 contra Italia.

La Policía investiga a miles de usuarios de redes sociales tras una enfermiza ola de insultos racistas con Marcus Rashford, Bukayo Saka y Jadon Sancho, después de que los tres fallaran en la definición por penaltis, est domingo en Wembley.



Los 'trolls' dejaron mensajes viles y enviaron emojis de monos a los jugadores, lo que obligó a Twitter a eliminar más de 1.000 publicaciones en las últimas 24 horas.



El príncipe William encabezó la condena junto al primer ministro Boris Johnson, la FA y la Policía Metropolitana.



"Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar este comportamiento abominable. Debe detenerse ahora y todos los involucrados deben rendir cuentas", dijo el Príncipe.



"Este equipo de Inglaterra merece ser elogiado como héroes, no abusado racialmente en las redes sociales. Los responsables de este espantoso abuso deberían avergonzarse de sí mismos", añadió el Primer Ministro.



La Policía Metropolitana también se ha comprometido a iniciar una investigación sobre el trolling "inaceptable" y la FA emitió un comunicado sobre el abuso "repugnante" que sufrieron los jugadores de Inglaterra en el que dijo: "la FA condena enérgicamente todas las formas de discriminación y está consternada por el racismo en línea que se ha dirigido a algunos de nuestros jugadores de Inglaterra en las redes sociales. No podríamos estar más claros de que cualquiera que esté detrás de un comportamiento tan repugnante no es bienvenido para seguir al equipo.



Las primeras investigaciones formales involucraron a un empleado de la agencia inmobiliaria Savills, quien se refirió a los mencionados jugadores en términos despectivos y dijo: "nos lo arruinaron".



"Savills aborrece y tiene tolerancia cero a cualquier forma de racismo y discriminación racial y está consternado por los comentarios racistas en estos tuits. Savills está investigando de inmediato y tomará las medidas adecuadas", dijo la firma.