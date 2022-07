¡Colombia cerca, Brasil clasificada! Balance de la cuarta jornada

La Copa América Femenina 2022 no da ningún respiro. Ya con la clasificación definida de Brasil, faltan escasos temas por esclarecerse en ambos grupos. En el A, pelean Colombia, Chile y Paraguay, mientras que en el B, están buscando su pasaje Argentina y Venezuela. Pase lo que pase, las colombianas tiene chance de entrar a la semifinal, o disputar el juego para el quinto puesto.

Afortunadamente para las aspiraciones de Nelson Abadía ya aseguraron estancia en la fase final. Si quedan en el tercer puesto, que no es lo ideal, se enfrentarán con las terceras del otro grupo, y podrán disputar la repesca. Sin embargo, para nadie es un secreto que por la campaña hecha, se merecen ocupar la primera o segunda casilla que los mande directo a la fase semifinal.

Por los otros escenarios, Chile y Paraguay están cerca de definir también su clasificación, a la espera de resultados en ese caso de que haya un triple empate con nueve unidades entre Colombia, las australes y guaraníes. Mientras que en el otro grupo, habrá un atractivo mano a mano entre Argentina y Venezuela para ver qué selección acompañará a Brasil.

Así las cosas, repasemos lo mejor de la fecha:

Chile vs Bolivia: como era de esperarse, las australes sacaron el resultado necesario. Una categórica victoria 5-0 ante las del altiplano que prende las alarmas en el combinado colombiano, el último rival de las chilenas. La ‘Roja’ entró con furia y no dejó dudas frente las más pobres del Grupo A.



Con esa victoria holgada, Bolivia confirmó aún más su eliminación, y una Copa América para el olvido en la que tenían ilusión con su nuevo timonel de experiencia conformado por Rosana Gómez. Chile, de la mano de José Letelier firmó su mejor presentación previa a enfrentar a Colombia y le meten presión. Saben que conuna victoria certifican su paso a semifinal.



Ecuador vs Colombia: sin duda alguna, el partido más complicado hasta ahora para las colombianas ante las dirigidas por la experimentada, e histórica brasileña, Emily Lima. El juego colectivo de Colombia se hizo presente encantando a 24,000 espectadores que atendieron al Pascual Guerrero. Daniela Montoya, un relojito que hacía jugar a Leicy Santos, Mayra Ramírez y Linda Caicedo.



Lo negativo sigue siendo que Catalina Usme no aparece. Más allá de algunos intentos en solitario, no ha sido la Copa América de la goleadora histórica del combinado nacional, y se espera que esté entonada en el partido más importante ante Chile. Colombia, cerca del objetivo, deberá ganar o empatar para decir presentes en semifinales. La pueden bajar si pierde por más de dos goles y si Paraguay vence a Ecuador.



Venezuela vs Brasil: en el Grupo B, se esperaba demasiado de las venezolanas ante la ‘Canarinha’. Claro, se trata de enfrentar a las favoritas, pero Deyna Castellanos, Ysaura Viso y Oriana Altuve avisaban. Sin embargo, nunca apareció esa tan anhelada cara de la Vinotinto, y las brasileñas volvieron a golear.



Lo positivo es que Brasil ya aseguró su clasificación, probablemente venza a Perú en la siguiente jornada y se quede con el liderato que puede ser bueno para que Colombia las evite. Lo negativo para Venezuela es que no tiene el ingreso todavía, y deberá luchar contra Argentina si quieren entrar a la fase semifinal. Sin embargo, si no lo logran, queda el consuelo de quedarse con la tercera casilla que les da la posibilidad de poder pelear la clasificación en el repechaje internacional.



Perú vs Uruguay: llegó la reacción charrúa, pero fue tardía. Ante las incas en un duelo de eliminadas, Uruguay sacó la casta en el ocaso del Grupo B. Además, las celestes descansarán en la última jornada sin posibilidades de pelear por el cupo a semifinales, ni a la disputa del quinto puesto.



Recuperaron la memoria goleadora las dirigidas por Ariel Longo. Media docena y alegría en todos los goles, abrazos de celebración, pero, sin conseguir el objetivo. Uruguay tendrá que seguir intentando en la próxima Copa América si quieren disputar su primer mundial en la historia.