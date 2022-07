Leicy: ‘Algún rival pagará todas las opciones que no hemos concretado

La Selección Colombia consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa América Femenina 2022, luego de vencer a Ecuador 2-1 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, llegando a los 9 puntos y ahora, el equipo iniciará su preparación para ir a la ciudad de Armenia a consolidar la primera posición de la zona A.

Luego del compromiso, la atacante Leicy Santos, habló de la consecución de ese primer objetivo: “el grupo y el equipo está contento por “lograr el primer objetivo” que es estar en segunda vuelta, pero como dice el profe, uno desde mucho antes conoce el objetivo principal y es querer ganarlo todo; para lograrlo tenemos que ganar. Así que nos vamos con esa alegría de estar clasificadas, pero sabemos que nos queda un encuentro muy duro y sabemos que hay que salir a mostrar lo que tenemos”.

Detalló lo motivadas que estuvieron para este último duelo en Cali: “antes de salir al campo, la mejor motivación que tuvimos nosotras la jugadoras y la selección, fue que era el último partido en nuestra casa. Eso nos dio motivación y luego salir al campo y ver todo el público que vino acompañarnos, ver lo súper anfitrión que ha sido Cali en las calles, fuera del campo, la gente se ha contagiado mucho de esta fiesta de la Copa América; Cali le deja un listón muy alto a las otras ciudades donde vamos a estar”.

Contó cómo se sintió en lo personal y sobre la ausencia de gol: “a nivel personal siempre trato de dar mi máximo esfuerzo dentro del campo y esa experiencia que he obtenido todos estos años a través de selección, como ahora que estoy jugando afuera. Estoy siempre feliz por lo que estoy dando, el equipo me necesita y sé que estoy para adaptarme a cualquier situación del campo; me deja contenta a nivel personal y sobre el gol, algún equipo pagará todas las que no hemos metido en estos dos partido”.

Habló de cómo las complicó el rival: “sabíamos que con Ecuador iba a ser un partido así, un equipo que iba bastante a buscar espacios a través del balón a las espaldas de nuestras centrales y eso iba a hacer que el equipo se hiciera mucho más largo. Nuestra idea principal era estar lo más corto posible, que las volantes tratáramos de recoger esos rebotes y darle el manejo al juego”.

Al final, referenció la solvencia de cómo se mueven sus compañeras en el ataque: “independientemente de la posición en la que estemos, las cuatro de arriba nos complementamos muy bien, porque sabemos ocupar las tres posiciones y si alguna no está en la habitual, siempre hay una que debe cubrirla. Somos muy abiertas en ese sentido, porque nos da esa libertad y magia de que actuemos en la situación de juego”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15