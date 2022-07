Desmienten veto en Selección Colombia: razón de ausencia de Arias

Mucha sorpresa causó el técnico de la Selección Colombia Femenina, Nelson Abadía, al dejar abierta una duda sobre una jugadora clave de su plantilla como Carolina Arias.

La futbolista no estuvo en la victoria 2-1 contra Ecuador y el DT no despejó la duda en la rueda de prensa posterior a este encuentro, que tiene a su equipo como líder del grupo A, con 9 puntos de 9 posibles.



“Lo de Carolina Arias es un tema administrativo que se está manejando, solamente les puedo decir que es un tema administrativo que está manejando la gente de Federación”, dijo el estratega.



Tratándose de una jugadora que estuvo en 11 de los 15 partidos de preparación para esta Copa América, las especulaciones por la posibilidad de un veto se hicieron notar en redes sociales.



Sin embargo, el periodista Sebastián Heredia ha explicado el posible lío administrativo que le impide jugar: "Carolina Arias no está vetada. Están revisando si está o no suspendida durante lo que queda de la Copa. Al parecer se habrían roto los protocolos sanitarios y el partido en el que jugó 1 minuto, aún estaba “positiva” por COVID", dijo.

Carolina Arias no está vetada. Están revisando si está o no suspendida durante lo que queda de la Copa. Al parecer se habrían roto los protocolos sanitarios y el partido en el que jugó 1 minuto, aún estaba “positiva” por COVID. — Sebastián Heredia Ferro (@sebheredia) July 18, 2022

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no ha dado una razón oficial de esta baja, que en lo que va de la primera ronda de la Copa, por fortuna, no ha afectado los resultados.